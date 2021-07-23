«حماية المستهلك» تعلن 3 طرق لاستقبال الشكاوى في الإجازات الرسمية

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن خطة الجهاز لاستهداف تكثيف إجراءات الرقابة على الأسواق خلال الإجازات الرسمية.

ونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تخصيص 3 أرقام طوارئ لتلقى شكاوى المواطنين، وهي:

· الخط الساخن 19588.

· رقم الواتس أب (المواطن رقيب) 01281661880.

· الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك (عبر فيس بوك).

رسالة الجهاز هي حماية وصون حقوق المستهلكين

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن العاملين بالجهاز مؤمنين تماما برسالتهم في حماية وصون حقوق المستهلكين، وأن العاملين أطلقوا مبادرة للعمل أثناء الإجازات الرسمية تأكيدا على رسالتهم الوطنية.

«حماية المستهلك»: نستهدف العمل في العطلات الرسمية

وأشار حسام الدين، إلى أن الجهاز يستهدف استمرار العمل في أيام العطلات الرسمية التي تقرها الحكومة خلال أي فترة وتكثيف خدمات تلقى الشكاوى وانتشار سيارات الضبطية القضائية بالأسواق والمناطق التجارية لمواجهة أي ممارسات سلبية ضارة بالمستهلك مع التنسيق التام مع الأجهزة المعنية من وزارة التموين والإدارة العامة لمباحث التموين.

وأكد رئيس جهاز المستهلك، أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الدائمة بضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وتأكيدا على برنامج الحكومة الشامل الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على أهمية إيجاد آليات غير تقليدية للتفاعل مع شكاوى المواطنين.

وأضاف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز بكل فروعه يعمل خلال إجازة العيد، بشن حملاته الرقابية على الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين.

ويعتبر جهاز حماية المستهلك هو الجهة المنوطة بحماية المواطنين والمستهلكين حال وجود أي شكاوى منهم، حيث يقدم الجهاز بصفة دورية إرشادات ونصائح مهمة في مختلف المجالات، عبر موقعه الرسمي، من أجل توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية.