بعد تحريك سعر البنزين.. قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية منذ 2019

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، في اجتماعها الذي عقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي، تعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي، وذلك للربع يوليو/ سبتمبر 2021؛ إذ عدل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا.

ووفقا للقرارات الجديدة أصبحت الأسعار كالتالي: 6.75 جنيهات للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعى عند 3900 جنيه للطن.

ما هي لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، هي لجنة مختصة لتحديد سعر بيع المنتجات البترولية بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية.

تم إعلان تفاصيل تشكيل اللجنة عام 2019، في الجريدة الرسمية، حيث صدر قرار رئيس الوزراء بأن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص.

اختصاصات لجنة التسعير

أيضا تختص لجنة التسعير بتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد للقرارات ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلي، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيري البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها، حسبما جاء في الجريدة الرسمية.

أبرز قرارات لجنة التسعير منذ تدشينها عام 2019

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اتخذت عدة قرارات منذ تحرير أسعار البنزين والسولار في يوليو 2019، وتتمثل أبرزها في:

- خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت السولار في أكتوبر 2019.

- تثبيت سعر البنزين والسولار في يناير 2020.

- خفض أسعار البنزين 25 قرشا للتر وتثبيت سعر السولار في أبريل 2020.

- تثبيت سعر البنزين والسولار في يوليو 2020.

- تثبيت سعر البنزين والسولار من يناير حتى مارس 2021.

- زيادة 25 قرشا في أسعار البنزين الجديدة أبريل 2021 وتثبيت سعر السولار والمازوت.