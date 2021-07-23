إقبال كبير على حدائق وشواطئ بورسعيد رابع أيام عيد الأضحى

شهدت حدائق ومتنزهات وشواطئ بورسعيد، إقبالًا كبيرًا من مواطنينها وزائريها، خلال رابع أيام العيد، للاستمتاع بقضاء الإجازة على شواطئها.

وأشاد عدد من زائري بورسعيد بالمستوى الجمالي والحضاري، الذي لمسوه في الحدائق والمتنزهات وشواطئ بورسعيد والفنادق والقرى السياحية، مؤكدين أن المحافظة شهدت تطورًا كبيرًا في مجال الخدمات السياحية، والتي تلبي احتياجات الزائرين السياحية والترفيهية.

حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة بأحياء بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، حملاتها المكثفة لمتابعة أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بالأحياء، لتحقيق مظهر حضاري لائق خلال أيام العيد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة عمليات المحافظة، لاستقبال أي شكاوى أو أزمات خلال العيد لسرعة التعامل معها.

غرفة العمليات بالمحافظة لم تتلق أي شكاوى فى اليوم الثالث لعيد الأضحى

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات بالمحافظة.

وأوضح «المحافظ» أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بغرفة العمليات بالمحافظة والأحياء، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أجرت حملات متواصلة منذ الساعات الأولى للعيد، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتم تكثيف حملات النظافة بالأحياء للحفاظ على المظهر الجمالى خلال عيد الأضحى.

وأشار «الغضبان» إلى أن اليوم الثالث لعيد الأضحى، لم يشهد أي شكاوى أو أزمات بكل أحياء المحافظة،وشهد إقبالًا كبيرًا من أبناء المحافظة وزوراها للاستمتاع بأجواء العيد في مختلف المناطق السياحية والأسواق الحضارية.