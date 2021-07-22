كيف أنهت «البيئة» أزمة بقعة الزيت بشاطئ بورسعيد؟.. المد والجزر كلمة السر

بعد نحو 48 ساعة من أزمة بقع الزيت على شاطئ المناخ ببورسعيد والتي وصلت للشاطئ وهددت البيئة البحرية بشكل كبير، ومنعت زوار الشاطئ من الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك خلال يوميه الأول والثاني، عاد الشاطئ لطبيعته بعد قيام وزارة البيئة برفع باقي مخلفات البقع الزيتية، والتي تشتت بشكل كبير بفعل المد والجزر، مما ساهم في إنهاء الأزمة سريعا. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة والموفدة لمعاينة التلوث الزيتي ببورسعيد، قد أجرت صباح اليوم مسح شامل للشواطئ المتضررة من التلوث الزيتيث الذي ظهر بالأمس بشاطئ المناخ بمحافظة بورسعيد، حيث تم إجراء المسح بداية من شاطئ مجمع المطاعم حتى شاطئ الصيد، وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت التابع للهيئة العامة للبترول ومحافظة بورسعيد، حيث أسفر المسح عن خلو المنطقة من الزيت سواء بالبحر أو بالشاطئ.

وقد أعلنت وزيرة البيئة إزالة كافة آثار التلوث المتبقية من قبل مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت «بتروسيف» التابع للهيئة العامة للبترول، حيث أن عملية المد والجزر وزيادة الأمواج ساهمت في تشتيت التلوث، موضحة قيام الوزارة بأخذ عينات منه قبل تشتته وإرسالها لفرع جهاز شئون البيئة بالسويس لتحليلها، ومقارنتها بالمصادر المحتملة لتحديد المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في التلوث البيئي، والذي سيعاقب طبقا للقانون بعقوبات محددة قد تصل للحبس بخلاف الغرامة المحددة في قانون حماية البيئة.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لمحافظ بورسعيد ولشركة بتروسيف التابعة للهيئة العامة للبترول، على مجهوداتهم المتميزة منذ بداية الحادث حتى انتهاء أعمال مكافحة آثار التلوث على الشاطئ والتخلص الآمن منه.