فيلم العنكبوت أحمد السقا.. الكشف عن صورة جديدة من الكواليس

كشف الفنان أحمد السقا عن صورة جديدة من كواليس فيلمه الجديد العنكبوت، عبر صفحته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيلم العنكبوت أحمد السقا

ونشر الفنان أحمد السقا صورة ظهر فيها وهو ممسك ببندقية في يديه، واكتفي فقط بالتعليق عليها بصورة «العنكبوت».

موعد عرض فيلم العنكبوت

أبطال فيلم العنكبوت انتهوا من تصويره منذ وقت قريب، وأصبح جاهزا للعرض الآن، ومن المقرر أن يعرض في السينمات خلال شهر أغسطس المقبل.

أبطال فيلم العنكبوت

يذكر أن فيلم العنكبوت يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم العنكبوت

يذكر أن قصة فيلم العنكبوت تدور في إطار من الإثارة والتشويق؛ إذ يقع أحمد السقا في صراعات مع رجل المافيا، بسبب شقيقه ظافر العابدين.

مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل نسل الاغراب، بجانب أمير كرارة ودياب وادوارد ومى عمر ونجلاء بدر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان، وعدد آخر من الفنانين.

ودارت قصة العمل عن صراع بين عائلة الغريب على الذهب والورث والأراضي، وانتهت بمقتل عدد كبير من أطراف العائلة.