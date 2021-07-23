في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال سمية الألفي للتمثيل

تحتفل الفنانة سمية الألفي، اليوم، بعيد ميلادها حيث أنها ولدت في 23 يوليو عام 1953، وقدمت خلال مشوارها الفني عدد كبير من الأعمال الدرامية المختلفة في السينما والتلفزيون.

سمية الألفي تعلن اعتزالها

ولم تستكمل الفنانة سمية الألفي رحلتها الفنية، وقررت الاكتفاء بما قدمته والابتعاد تماما عن الفن والتمثيل، وبالفعل اتخذت هذا القرار منذ سنوات طويلة مضت.

وعن أسباب اعتزال الفنانة سمية الألفي، كشفت خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية رغدة شلهوب، قائلة «أنا صحيت من النوم خدت القرار دا لقيت نفسي شايفة رؤية مستقبلية للي جاي أنه الفن رايح لمنطقة مش حلوة».

وتابعت: «كل ما السنين بتمر كل ما بكتشف إن أنا كنت صح في الفترة اللي خدت فيها القرار لحد من أربع خمس سنين بدأ الشباب يطلعوا ويبدعوا في السينما والتليفزيون وفرحانة بيهم».

وأكدت سمية الألفي، أنها عندما أخذت القرار كان يعرض عليها أعمالا لا تعجبها إطلاقا، حيث قالت «مش عاجبني الورق اللي كان بيجي الناس بتكتب إزاي كدا، مفيش موضوع مفيش هدف رغي بس، مش معقول مفيش حدث، طالعين ليه نضايق الناس ويزهقوا مننا، فمحبتش أشارك في الموضوع لا، فقولت أنا ماشية».

وكشفت سمية الألفي في هذا اللقاء، والذي كان قبل وفاة زوجها الفنان فاروق الفيشاوي، أنها اتخذت قرارا بالتفكير في العودة مرة أخرى بعد تحسن الحال، ولكن في لقاء تلفزيوني آخر بعد وفاة «الفيشاوي» مع الإعلامي عمرو الليثي كشفت أنها لم تعد تفكر إطلاقا في الأمر.

آخر أعمال سمية الألفي

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة سمية الألفي، كان مسلسل كناريا وشركاه مع فاروق الفيشاوي.