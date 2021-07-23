حقيقة تعديل تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين في محافظة سوهاج

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن زيادة في أسعار البنزين، مع ثبات سعر السولار، ما يعني أن تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين في محافظة سوهاج، لن يطرأ عليها جديد، لأن أغلب سيارات السيرفيس تعمل بالسولار، وبالمثل لن تكون هناك زيادة في أسعار نقل المنتجات.

ولم يتخذ السائقون في محافظة سوهاج، أي قرارات برفع تعريفة الركوب بين مراكز ومدن المحافظة، ومن المرجح اتخاذ قرار بتعريفة جديدة لسيارات التاكسي.

وتضمن أسعار البنزين الجديدة تحديد 675 قرشا/لتر بنزين 80، و 800 قرش/لتر بنزين أوكتين 92، و 900 قرش/لتر بنزين أوكتين 95.

لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين في محافظة سوهاج

ورصدت «الوطن» التزام السائقين في أغلب مواقف السيارات بمحافظة سوهاج بتعريفة المواصلات للخطوط الداخلية، وكذلك تلك التي تربط بين المحافظة والمحافظات المجاورة، حيث استمرت حركة نقل الركاب بين مدن ومراكز المحافظة دون حدوث أي مشاكل بين السائقين والركاب.

وقال سائق يعمل على خط «العسيرات – جرجا»، إنه لم يطرأ تغيير في تعريفة الركوب، بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، لافتًا إلى أن جميع السيارات التي تعمل على الخط تستخدم السولار، ويجري حاليا عملية تشغيل لعدد من السيارات لكي تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنه يستبعد أن يتم إقرار زيادة جديدة في اسعار ألمواصلات، لاستقرار سعر لتر السولار.

وقال سائق آخر يعمل على خط «المنشأة – سوهاج»، إنه لم يتم إقرار زيادة جديدة، في تعريفة الركوب لأن جميع السيارات الميكروباص التي تعمل على الخط تسير بالسولار، ومن غير المنطقي أن يتم رفع الأجرة علي المواطنين لأن سعر لتر السولار تم تثبيته.

إقرار تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين في محافظة سوهاج

وقال مصدر مسؤول بديوان عام محافظة سوهاج، إن لجنة المواقف ستجتمع خلال اليومين المقبلين، لبحث القرارات الجديدة التي تعلقت بزيادة أسعار البنزين، لافتًا إلى أنه يستبعد إقرار تعرفة جديدة لسيارات الميكروباص لأن معظمها يعمل بالسولار.

وذكر أنه من المرجح أن يتم إقرار زيادة في تعريفة الركوب لسيارات التاكسي التي تعمل في المحافظة.

وأكد المصدر أن حركة النقل لن يحدث بها تغيير لأن سيارات النقل الثقيل تعمل بالسولار، وهناك عدد محدود من سيارات ربع النقل التي تعمل بالبنزين، مؤكًدا أن حركة نقل البضائع لن تتأثر وبالتالي لن يكون هناك تكلفة جديدة في اسعار النقل.