كشفت مصادر مسؤولة بشركتي أوبر وكريم للنقل التشاركي، عن أنّ أسعار الرحلات ثابتة حتى الآن، بعد الزيادة الجديدة في أسعار البنزين، لكن هناك دراسات تجري الآن لتحديد هل تزيد التسعيرة الخاص بالشركتين أم لا، بينما تساءل كثيرون عن سعر فتحة العداد أوبر وكريم بعد زيادة أسعار البنزين.

سعر فتحة العداد أوبر وكريم.. بعد زيادة أسعار البنزين اليوم

وبحسب المصادر لـ«الوطن»، فتسعيرة فتحة العداد أوبر وكريم ثابتة وتقدر بـ7.50 جنيه، فيما يبلغ سعر الكيلو متر الواحد 285 قرشًا، ودقيقة الانتظار 42 قرشا، والحد الأدنى للرحلة نحو 12 جنيهًا.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم أسعار البنزين الجديدة، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين 25 قرشا مع الإبقاء على تثبيت أسعار السولار والمازوت، وبدأ العمل بالأسعار الجديدة اليوم منذ التاسعة صباحا.

أسعار البنزين

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية، رفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا، في إطار نسبة 10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر لتر بنزين 92 هو 8 جنيهات بدلا من 7.75، وارتفع سعر بنزين 95، حيث وصل إلى 9 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه.

سعر السولار اليوم

وأقرت وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود بثبات أسعار السولار في السوق المحلي، حيث جرى تثبيت سعره عند 6.75 جنيه للتر، كما أعلنت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المحلية عند 3900 للطن.

وقررت لجنة التسعير رفع أسعار البنزين بعد تأخر انعقادها لمدة أسبوعين، كما قررت الإعلان عن الأسعار الجديدة اليوم الجمعة، وهو رابع أيام عيد الأضحى، حيث كان مقررا لها أن تنعقد في الأسبوع الأول من يوليو الحالي.