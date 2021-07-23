بعد زيادة سعر البنزين.. خطوات تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي

أصدر وزير البترول والثروة المعدنية قرار رقم 1483 لسنة 2021، برفع أسعار البنزين 25 قرشا، على أن يحدد سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا، بدلا من 650 قرشا، وسعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش، بدلا من 775 قرشا، و95 للمستهلك 900 قرش، بدلا من 875 قرشا.

وبعد زيادة أسعار البنزين يتجه عدد من المواطنين لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من البنزين، مع وجود فارق سعر كبير بينهما، وفي هذا الإطار تستعرض «الوطن» خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز بدلا من البنزين كالتالي:

خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

- التوجه لأحد مراكز غازتك بمختلف أنحاء الجمهورية، ويفحص الفنيون المتخصصون السيارة للتأكد من صلاحية المحرك، وتحديد طقم التحويل وسعة الأسطوانة المناسبة للسيارة.

- تجهيز الأرواق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ويحدد يوم للتحويل.

- بعدها يركب الفنيون طقم التحويل، وتثبيت أسطوانة الغاز، وتركيب الوصلات المطلوبة، ثم شحن السيارة بالغاز، وإحكام ربط جميع الوصلات وضبط السيارة بأجهزة الضبط الخاصة، والتأكد أن نسب العادم في الحدود المسموح بها طبقا للمواصفات.

- يعطى العميل شهادة ضمان وشهادة منشأ للمرور، وكتيب الصيانة.

الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين في:

صورة بطاقة الرقم القومي.

إيصال كهرباء أو غاز.

رخصة السيارة.

وأوضحت شركة غازتك من خلال الموقع الرسمي لها مميزات استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، مشيرة إلى أنه نظيف يحافظ على البيئة وآمن؛ إذ أنه غير سام وأخف من الهواء، واحتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل.

كما أنه متوافر بمختلف محطات الوقود، واقتصادي؛ إذ أن سعره أرخص بشكل كبير مقارنة بالبنزين.