أرقام شكاوى التموين وحماية المستهلك ضد محطات الوقود المستغلة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، 5 أرقام طوارئ، لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين، خاصة الشكاوى الخاصة بحركة العمل داخل محطات الوقود.

استمرار شن حملات من «الدمغة والموازين» على محطات الوقود

يأتي ذلك تزامنا مع الحملات الرقابية والتفتيشية التي تشنها الوزارة ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين ومديريات التموين على مستوى المحافظات، بعد قرار تحريك أسعار البنزين من قبل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

أرقام الطوارئ لتقديم شكوى لوزارة التموين

الخط الساخن 19280

27948224

27944338

27948184

27958481

جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أعلنت أمس الجمعة الموافق 23 يوليو، عن تحريك أسعار البنزين، ليصبح سعر اللتر من بنزين 80 أوكتين للمستهلك بـ675 قرشا بدلا من 650 قرشا، وسعر اللتر بنزين 92 أوكتين للمستهلك بسعر 800 قرش بدلا من 775 قرشا، وسعر اللتر من بنزين 95 للمستهلك 900 قرش بدلا من 875 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 25 قرشا على الأنواع الثلاثة "80 و92 و95"، وكذلك تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وكذلك سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

في سياق متصل، وفر جهاز حماية المستهلك، عن استقباله أي شكاوى من المواطنين على عدد 8 أرقام هاتفية بشأن عدم توافر السلع أو الوقود، وهي:

أرقام التقدم بشكوى عبر التليفون لجهاز حماية المستهلك

الخط الساخن 19588

33055796

33055795

33055768

33055797

33055762

33055765

تجدر الإِشارة إلى أن وزارة التموين ومديرياتها بكل المحافظات، وجهاز حماية المستهلك، هي الجهات المعنية بمراقبة حركة تداول السلع في الأسواق، ومهمتها أيضا ضبط الأسعار والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ووقف تلاعب التجار بالأسعار، فضلا عن التصدي لعمليات الغش التجاري وتحرير بذلك المحاضر القانونية اللازمة لذلك.