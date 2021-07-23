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حقيقة تعديل تعريفة المواصلات في محافظة مطروح بعد زيادة أسعار البنزين

«تموين مطروح»: زيادة كميات البنزين والسولار بمطروح والساحل الشمالي

كتب:

محمد بخات
03:00 م | الجمعة 23 يوليو 2021
محطات البنزين

محطات البنزين

كششف المهندس حسن الشيباني، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمطروح، حقيقة تعديل تعريفة المواصلات في محافظة مطروح بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الخميس، مؤكدًا أنها لم تتغير بسبب عدم زيادة سعر السولار، لأن الأتوبيسات والميكروباصات ومشروع نقل الركاب في مطروح تعتمد على السيارات التي تعمل بالسولار، وسعره ثابت ولم يشهد أى ارتفاع.

وأكد أن أجرة المواصلات على مستوى محافظة مطروح لم تتغير، كما يوجد متابعة لجميع محطات الوقود بنطاق المحافظة، بتطبيق زيادة سعر البنزين فقط بواقع 25 قرش على اللتر.

زيادة كميات البنزين والسولار في محافظة مطروح 

وأضاف وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك ضخ كميات زيادة للوقود على مستوى المحافظة من البنزين بأنواعة والسولار، خاصة في مدينة مرسى مطروح والعلمين، والساحل الشمالى، نظرا للزحام في المصيف والإقبال الشديد على المحافظة، لاستيعاب هذه الأعداد وحركة السيارات في مطروح، والدفع بمفتش تموين في كل محطة وقود لمتابعتها والتفتيش عليها بشكل دائم، لافتًا إلى أنه لا توجد أي مشاكل في هذا الشأن، والأمور تسير بشكل جيد.

ثبات تعريفة المواصلات في محافظة مطروح بعد زيادة أسعار البنزين  

وأشار وكيل وزارة التموين بمطروح إلى أن تعريفة الأجرة في المواصلات بين مراكز ومدن مطروح الثمانية ثابتة ولا زيادة فيها، لثبات سعر السولار وعدم تحريكه، وجميع المواصلات تسير بشكل طبيعى، ويوجد إقبال على محطات الوقود على مستوى المحافظة للتموين للسيارات التى تعمل بالبنزين أو السولار، ومتابعة من التموين على المحطات والمرور على المواقف في مطروح لمراجعة التزام السائقن بتعريفة الأجرة.

 

 

 

 

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