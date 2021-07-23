محافظ القليوبية: لا تغيير في تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين 

أعلنت محافظة القليوبية، انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة القليوبية، واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم زيادة أسعار السولار وارتفاع أسعار البنزين فقط .

تكثيف حملات الرقابة في القليوبية بعد ارتفاع أسعار البنزين

وأكدت المحافظة في بيان لها، أنه تم توجيه كل الأجهزة المعنية بالمحافظة، بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية التموين، وإدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين، برفع قيمة تعريفة الركوب بعد ارتفاع أسعار البنزين.

القليوبية تخصص أرقاما للشكاوى من التلاعب في تعريفة الركوب

وناشدت محافظة القليوبية، جموع المواطنين التواصل الفوري مع الرقم «01002782373»، بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم الخط الساخن بغرفة عمليات المحافظة 114 أو عبر الواتس آب على الأرقام 01119992624-01555573040، في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية بعد ارتفاع سعر البنزين .

هدوء يالمواقف ومحطات البنزين بعد ارتفاع أسعار البنزين

وسادت حالة من الهدوء بمحطات تموين الوقود بنطاق محافظة القليوبية، اليوم الجمعة، بعد إعلان ارتفاع أسعار البنزين الجديدة بالمحطات منذ الصباح.

وأكد صاحب محطة وقود بمدينة طوخ، أنه حضر مندوب من الشركة وقام بتغيير الأسعار في ماكينات ضخ الوقود من التاسعة صباحًا، مؤكدًا أن الهدوء يسود بالمحطة نظرا لكون يوم الجمعة إجازة وحركة السيارات خفيفة، كما أنه لم يصل لجميع المواطنين قرار ارتفاع الأسعار.

وطالب المواطنون باستبعاد بنزين 80 من ارتفاع تعريفة الأجرة، مؤكدين أن مالكي السيارات الملاكي يستطيعون التكيف مع ارتفاع الأسعار، الأمر الذي لا يقدر عليه المواطنون وسائقو السيارات الأجرة.

وشهدت مواقف السيارات هدوءًا، كون اليوم هو إجازة، ولا يوجد أي زحام على المواقف للركوب والتنقل.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود، اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية مصر 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتضمن القرار تحديد سعر بنزين 80 بـ6.75 جنيهات للتر البنزين، وسعر بنزين 92 بسعر 8 جنيهات للتر، وبنزين 95 بسعر 9 جنيهات للتر، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.