أكد الدكتورعلاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن محطات البنزين تعمل بشكل طبيعي وأن جميع المنتجات البترولية المتنوعة متوفرة بكافة منافذ التسويق وفق الأسعار المعمول بها في السوق حاليا.

وأضاف المحافظ، أنه على المواطنين الإبلاغ عن أي محطة وقود مخالفة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها وتحويل مسؤوليها للنيابة العامة وذلك عبر الخط الساخن 114 أو عبر تليفونات شكاوى المحافظة 01220055008-0115354422-01002782373

كما أعطى المحافظ تعليماته، للواء مدير إدارة مرور القليوبية، بمتابعة جميع مواقف السيارات وشن حملات مستمرة لإحكام السيطرة على من يخالف واتخاذ الإجراءات القانونية.