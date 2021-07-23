البحوث الفلكية توضح حقيقة اكتمال قمر الرعد غدا

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ غدا السبت 24 يوليو، يشهد اكتمال القمر (بدر يوليو)، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يوليو، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل دون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يوليو، حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.8%، ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم «قمر الرعد».

اكتمال بدر شهر ذي الحجة 1442 هجريا غدا

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنّه يتم ملاحظة اقتران بدر القمر مع كوكب زحل في 24 يوليو، ثم اقترانه مع كوكب المشتري في 25 يوليو، ويتلازم الثلاثة أجرام عند دخول الليل وحتى ولوج ضوء النهار في اليوم التالي، موضحا أنّ المعهد القومي للبحوث الفلكية يمتلك العديد من الإمكانيات والخبرات العلمية والبشرية التي تؤهله لرصد جميع الظواهر الفلكية.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات، عن تنظيم المركز لدورة تدريبية في مجال هندسة علم المواد، حيث أشار التقرير لتنظيم المركز لدورة تدريبية بعنوان «هندسة المواد»، في مجال هندسة اللحام، لعدد من المهندسين التابعين لشركات مختلفة في العديد من المجالات، وذلك في إطار خطة المركز للتوسع دوما في تقديم الدورات التدريبية التي تسهم في نقل خبرات المركز للعاملين بالجهات الصناعية.

وأوضح التقرير، أنّ الدورة التدريبية تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين في جميع تخصصاتهم، والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها، وجرى تنظيم عدد من المحاضرات لخبراء متخصصين فى مجالات هندسية كأساسيات علم المواد، وطرق تصنيع المواد للمعادن والسبائك والاختبارات الميكانيكية للمواد، ودراسة أسباب الانهيارات في المعدات المعدنية.