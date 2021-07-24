البحوث الفلكية: الأربعاء المقبل العالم يشهد زخة شهب دلتا الدلويات

كشف الدكتور أشرف تادروس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري، موضحاَ أن يومي 28 و29 يوليو الجاري، سيشهدان زخة شهب دلتا الدلويات، وهي زخة شهابية متوسطة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة 9 مساءً.

وأوضح الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن هذه الشهب تنتج بسبب بقايا حطام المذنبان «Marsden and Kracht» (مارسدن وكراخت)، وذلك عند دخولها الغلاف الجوي الأرضي من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، وتبلغ ذروتها في ليلة 28 وفجر 29 يوليو، حيث سيكون اكتمال القمر مشكلة هذا العام حيث يحجب ضوء القمر البدر معظم الشهب الخافتة.

البحوث الفلكية: 29 يوليو اقتران المريخ ونجم قلب الأسد

وتابع الأستاذ بالقومي للبحوث الفلكية، أن أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب عموما يكون من مكان مظلم بعيد تماما عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب، وتظهر الشهب كما لو كانت تسقط من كوكبة الدلو، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء.

وأضاف أنه في الـ29 يوليو الجاري، سيكون اقتران المريخ ونجم قلب الأسد، ويمكن ملاحظة هذا المشهد (وجود كوكب المريخ ونجم قلب الأسد متجاوران في السماء)، وذلك بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل إلى أن يغربا في الثامنة مساء تقريبا.

وأكد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، مضيفاً أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.