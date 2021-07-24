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حالة الطقس اليوم 24-7-2021: حار رطب على القاهرة وارتفاع الرطوبة لـ30%

رياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية

كتب:

هبة وهدان
02:13 ص | السبت 24 يوليو 2021
أخبار الطقس اليوم

أخبار الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت 24 يوليو، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى ارتفاع نسب الرطوبة والتي ستعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويسود ليلًا وفق بيان الأرصاد، طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 20% لـ 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 23

مطروح 31 23

السلوم 32 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 32 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 31 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 34 28.

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