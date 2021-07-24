خطوات إقامة دعوى مدنية عن بعد بموقع «بوابة مصر الرقمية» من البيت 

أتاحت وزارة العدل، العديد من خدماتها بشكل إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، في إطار خطتها للتحول الرقمي، بداية من تحرير التوكيلات على اختلاف أنواعها والغرض منها، مرورًا بالاستعلام عن دعاوى قضائية، وانتهاءً بإمكان إقامة دعوى مدنية، ويستطيع المواطن إقامة دعوى مدنية، وهو في منزله دون الذهاب إلى المحاكم، من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة.

وتستعرض «الوطن» خطوات وشروط إقامة دعوى قضائية، في السطور التالية:

1) الدخول على الموقع الإلكتروني لبوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2) إنشاء حساب على البوابة من خلال إدخال الاسم والرقم القومي واسم المصنع، وهو رقم مدون أسفل يسار البطاقة، واسم الوالدة، ورقم الهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، بالإضافة إلى تعيين كلمة سر جديدة خاصة بك.

3) الدخول إلى الحساب الجديد الذي قمت بإنشائه من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة السر الذي قمت بإنشائها سابقًا.

4) الضغط على زر القائمة الرئيسية واختيار «المحاكم».

5) بمجرد الضغط على زر «المحاكم» سيظهر لك خدمة «إقامة دعوى مدنية».

6) ادخال درجة المحكمة واسم المحكمة ونوع الجدول واسم الدعوى.

7) إدخال بيانات المدعين من الاسم ونوع المدعي وصفته وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان.

8) إدخال بيانات المدعى عليهم من الاسم ونوع المدعى عليه وصفته والرقم القومي وإدخال اسم المحافظة والمركز أو القسم والعنوان.

9) إدخال بيانات التوكيل من رقم التوكيل والسنة ومكتب التوثيق.

10) يعرض التطبيق البيانات لمراجعتها وإمكان تعديلها أو حذفها قبل التأكيد على صحة البيانات المدخلة بشكل نهائي.

11) إدخال موضوع الدعوى والطلبات بشكل تفصيلي.

12) يظهر لك بعد ذلك نسخة من صحيفة الدعوى ويطلب منك التطبيق بعد ذلك تحميلها، والتوقيع عليها بمداد غير الحبر الأسود وعمل مسح ضوئي لها بعد التوقيع ثم إعادة تحميلها مرة أخرى على الموقع.

13) يطلب منك التطبيق رفع ملفات القضية مع كتابة نوع المرفق واسمه.

14) بعد رفع المستندات الكاملة والمطلوبة تقوم الجهات المختصة بمراجعتها وإرسال اشعار لك عبر حسابك على المنصة يفيدك بأخر التطورات.

15) الخطوة الأخيرة وهي دفع رسوم إقامة الدعوى المدنية والتي تتم من خلال البطاقات الائتمانية أو شبكة شركات التحصيل مثل مصاري وفوري وأمان.

16) في حال اختيار شركات التحصيل يتم الحصول على كود صالح لعدد من الساعات يتم من خلاله التوجه إلى أقرب منفذ للشركة ودفع الرسوم والحصول على إيصال بالسداد.