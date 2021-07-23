مدبولي: نتبنى برنامجا استثنائيا منذ 2015 لتحقيق طفرة بالبنية الأساسية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محور التعمير يعتبر أحد المحاور المهمة في إطار تنمية مصر كلها، وعلى الأخص منطقة الساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه ومنذ عام 2015 وتتبنى مصر برنامجا استثنائيا بجميع المقاييس لتحقيق طفرة كبرى في مجال البنية الأساسية وعلى رأسها محاور الطرق.

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أن آخر تعليق لمجلة الإيكونوميست في يوليو الشهر الجاري أكدت خلاله أن استمرار زيادة الحكومة المصرية في إنفاقها على مجالات الطرق والبنية الأساسية له تأثير كبير على النمو الاقتصادي وإتاحة فرص التنمية بصورة مختلفة على جميع المجالات.

وأوضح أن الطرق هي شرايين التنمية لكل الدول حول العالم، وفي مصر فإن المخطط التنموي لمصر ومحاور الطرق التنموية هو ما تهتم به القيادة السياسية، حيث إن محاور التنمية والطرق التي تعمل عليها الدولة المصرية تم فيها إنجاز 7 آلاف كيلو متر من الطرق الجديدة والمحاور الرئيسية التي نفذتها الدولة المصرية، بالإضافة إلى رفع كفاءة 5 آلاف كيلو أخرى.

وأكد أن المنطقة التي تتواجد فيها الحكومة حاليا هي منطقة الساحل الشمالي الغربي، وبها أكثر من محور تنموي يتم العمل عليها بشكل متزامن، «من اول غرب إسكندرية وحتى منطقة السلوم دي كلها ما يطلق عليه المستقبل الحقيقي لاستيعاب أكبر زيادة سكانية في مصر، وفي المخطط الخاص بالتنمية العمرانية في مصر وحتى عام 2052 المنطقة دي لوحدها كان المفروض تستوعب أكثر من ثلث الزيادة اللي هتحصل على مستوى الجمهوية».