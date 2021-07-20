مستشار رئيس الوزراء: استجبنا لـ3400 استغاثة ظهرت على «السوشيال ميديا»

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الطبية لكل فئات الشعب، ولذلك جرى تشكيل لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، وجرى بدء العمل على رصد الاستغاثات قبل تفاقمها، ولديهم وحدة للتواصل السريع للوصول إلى المريض، والحصول منه على الأوراق والفحوصات المطلوبة لإصدار قرار بشأن حالته، وهناك أيضا مجموعة للمتابعة تتابع حالة المريض.

وأضاف «المصري»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، الاثنين، أنهم بدأوا مؤخرًا التوعية الطبية للمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل التوعية بالأورام والاكتشاف المبكر له، لافتًا إلى أن هناك تقريرا شهريا بأعمال اللجنة، وخلال الستة أشهر الماضية، جرت الاستجابة لحوالي 3400 حالة من الحالات التي ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما جرت المشاركة في قوافل مؤسسة «صناع الخير» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وزاروا بعض القرى واستجابوا لـ4875 استغاثة من خلال هذه القوافل.

وأوضح أنهم في الشهور الأخيرة بدأوا يستقبلون حوالي 500 أو 600 استغاثة شهريا، مشيرًا إلى أنهم خلال الست شهور الماضية أصدروا 625 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة، منها 65 حالة زرع نخاع، و171 عملية لمصابي الأورام في المخ، كما أصدروا 212 قرارًا بتركيب أطراف صناعية.

ولفت إلى أنهم يعملون أيضا على ملف الأدوية، وهناك طبيبة متخصصة في رصد استغاثات نقص الأدوية، ويتواصلون مع هيئة الدواء للاستجابة لهذه الحالات، كما يعملون أيضا على ملف العنف ضد الأطفال، إضافة إلى رصد المنشورات الكاذبة التي تروج للشائعات، وبعض الناس يضعون صور أطفال لم يطلب ذويهم أي مساعدة، ويتم رصد هذه المنشورات الكاذبة والإبلاغ عنها وغلقها.