بشرى: السينما «مظلومة» بسبب أجور النجوم المرتفعة في التلفزيون

قالت الفنانة بشرى، إنها سعيدة بالعودة إلى السينما مجددًا من خلال فيلم «معالي ماما» الذي بدأت تصويره خلال شهر يوليو الجاري، والذي تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية كوميدية، ووصفته بقولها «لايت اجتماعي فيه بهجة ومع مجموعة مميزة من الفنانين، ويتناول علاقة الأم بأولادها خصوصًا عندما تكون أم عاملة ولديها مسئوليات كبيرة وسينجل مازر مع 3 أبناء».

الفنانة بشرى: مهرجان الجونة سبب غيابي عن السينما لمدة 5 سنوات

قالت الفنانة بشرى، في تصريحات صحفية، إنها من عشاق السينما التي أصبحت «مظلومة» بسبب الدراما التلفزيونية التي أصبحت الأجور فيها أعلى من السينما، بما تسبب في تهافت نجوم ناحية التلفزيون ومن ثم هجرة السينما، وتجريف هذه الصناعة الهامة وإصابتها بالتصحر، موضحة: «المغريات في التلفزيون أكتر».

وعن سبب غيابها عن السينما منذ آخر أفلامها «ليل داخلي» عام 2017، قالت الفنانة بشرى، والتي تشغل منصب مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي «مهرجان الجونة أخد من عمري 5 سنين وأكتر، كنت بساعد في خلق منصة مهمة لصناعة السينما في مصر، والحمدلله التجربة نجحت، وفتحت المجال لناس كتير، وده كان دوري ومهمتي في صناعة السينما»، مضيفة: «دلوقتي برجع قدام الكاميرا من خلال السينما بفيلم (معالي ماما) مع مجموعة مميزة من النجوم».

بشرى في بطولة فيلم كوميدي مع محمود الليثي بعنوان «معالي ماما»

فيلم «معالي ماما» تدور أحداثه في إطار دراما كوميدية من خلال مواقف تجمع أم بأطفالها الصغار ومايتعرضون له من مواقف صعبة، وهو بطولة بشرى، محمود الليثي، سامي مغاوري، شيماء سيف، شريف باهر، علاء مرسي، حسام داغر، محمد علي رزق تأليف نادر صلاح الدين، إخراج أحمد نور.