مدبولي: نعمل على إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق والمحاور

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على إنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق والمحاور الرئيسية، كما أنها تعمل على رفع كفاءة 5 آلاف كيلو متر أخرى من الطرق، موضحا أن من بين ذلك محور التعمير، الذي من المتوقع أن يكون منفذا لخروج كل المنتجات التي تخرج من منطقة الدلتا الجديدة حتى تذهب إلى الموانئ الرئيسية للدولة التي يتم عمليات تطويرها خلال الفترة الحالية مثل (الدخيلة وإسكندرية وأبو قير).

وأضاف «مدبولي» خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة «معا نبني مستقبل»، بمحافظة الإسكندرية، أن عملية خلق مجموعة من المحاور بمنطقة محور التعمير كان أمرا مهما للغاية لتحقيق التنمية بهذه المنطقة.

وأوضح أن تواجد المحاور بمنطقة محور التعمير حاليا، سيساعدنا مستقبلا على ربط تلك المنطقة بمنطقة الدلتا الجديدة، حتى نحقق الاستفادة الكاملة من ربط تلك المنطقة بالمواني الرئيسية في البلاد، حتى نستطيع تصديرالمنتجات المصرية المختلفة التي ستخرج من هذه المنطقة.