بعد ارتفاع أسعار البنزين.. تعرف على سعر الغاز الطبيعي للسيارات

يعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر من أكثر المواضيع اهتمامًا من قبل المواطنين، خاصة الذين قاموا بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين والسولار، وأن العديد يبحث عن أسعار الغاز لمقارنتها بأسعار البنزين والتي أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، ارتفاعها 25 قرشًا لكل أنواع البنزين.

ويرغب العديد من الأشخاص في التأكد من أنه بالفعل يعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر موفرة عن أسعار الوقود السائل، وبالمقارنة بين أسعار الغاز الطبيعي للسيارات وأسعار البنزين والسولار، نجد أن الأولى موفرة بقيمة أكثر من 50%.

3.5 سعر المتر المكعب للغاز مقابل 6.75 لبنزين 80

ووفق بيانات حكومية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، فإن سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر، ثابتة حتى الآن ولم يتم تحريكه عن 3.5 جنيه للمتر المكعب للغاز الطبيعي، وهو أقل بكثير من سعر البنزين، ويقدر اللتر منه بمبلغ 6.75 للبنزين 80، و8 جنيهات للبنزين 92، و9 جنيهات للبنزين 95.

ويعتبر سعر الغاز الطبيعي للسيارات في مصر غير مرتبط بالسوق العالمية، كما هو الحال في البنزين، نظرا لتوافر الغاز الطبيعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، على العكس من البنزين والسولار، التي تقوم الدولة باستيراد جزء كبير منهم من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية.

وتسعى الحكومة جاهدة للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، من خلال البرامج الطموح لإحلال السيارات القديمة وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج «غاز/ بنزين».

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الجمعة، من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود والبنزين، رفع أسعار البنزين بقيمة 25 قرشا ليتم العمل بها خلال الثلاثة أشهر المقبلة.