أمور تمنعك من تحويل سياراتك القديمة لجديدة ضمن مبادرة إحلال السيارات

حددت الحكومة المصرية عددًا من الموانع التي تتسبب في رفض طلب المواطن لتحويل سيارته القديمة لأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ضمن مبادرة إحلال السيارات التي تتيح للمواطنين وأصحاب التاكسي والميكروباص استبدال سيارتهم التي مر على إنشائها 20 عامًا بأخرى جديدة، وجاءت هذه الأمور وفق موقع البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات على النحو التالي:

أشياء تمنعك من الاستفادة من مبادرة الإحلال للسيارات الملاكي

ألا يكون لدى مقدم الطلب رخصة قيادة سارية.

أن يكون مقدم الطلب أقل من 21 سنة.

أن يزيد سن مقدم الطلب على 55 سنة.

أشياء تمنعك من الاستفادة من مبادرة الإحلال لسيارات الميكروباص والأجرة

أن يكون مقدم الطلب أقل من 21 سنة.

أن يزيد سن مقدم الطلب على 55 سنة.

أن يكون قد صدر ضد مقدم الطلب حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخافة بالشرف.

أن يتم التأكّد من تعاطي مقدم الطلب أي مواد مخدرة من خلال توقيع كشف طبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

ألا يكون لدى مقدم الطلب رخصة قيادة مهنية سارية من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

ألا يقدم الراغب في إحلال سيارته شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

خطوات تقديم طلب إحلال مركبة لأخرى جديدة

ولكي يتمّ تسجيل طلب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، يتم الدخول على الموقع من هنـــــــــا، والضغط على طلب إحلال مركبة، ثم إنشاء حساب عن طريق إدخال الاسم رباعيًا ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني والرقم القومي ورقم الهاتف الأرضي والسن واختيار المحافظة، وإضافة صورة ثم الضغط على «إنشاء حساب»، وتصلك رسالة بكلمة المرور.

وبعدها يتمّ إدخال بيانات السيارة وبيانات الترخيص، ورفع ملف يتضمن بيانات السيارة والمستندات المطلوبة، وبعد إتمام التسجيل تأتي خطوة مراجعة الشروط ومدى تطابقها على المتقدم، وعند تطابق الشروط سيتم توجيه المتقدم للتعامل مع أحد البنوك المشاركة في المبادرة وذلك من خلال إعلامه عبر رسالة على البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.