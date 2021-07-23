مواطنون عن زيادة أسعار البنزين: «لو في مصلحة البلد راضيين»

شهدت أسعار الوقود زيادة في البنزين خلال الساعات الأخيرة الماضية، حيث أصبح 6.75 جنيه سعر اللتر في البنزين 80، ووصل 8 جنيهات للتر في البنزين 92، أما في البنزين 95 وصل 9 جنيهات، مع ثبوت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، وطن المازوت عند 3900 جنيه.

وتواجدت «الوطن» في جولة أمام عدد من محطات الوقود؛ للاستماع إلى المواطنين، ومعرفة كيف استقبلوا قرار زيادة أسعار الوقود، حيث تحدث حمادة سليمان، 30 عاما، قائلا إن الزيادة طالما في مصلحة مصر فإنه يتقبلها: «الربع جنيه ده بالنسبة للمواطن مش حاجة، لكن هيفيد البلد»، لافتًا إلى أن شعب مصر دائما ما يقف بجوار بلده.

رأي المواطنين في زيادة أسعار البنزين

وذكرت منال إبراهيم، 45 عاما، أن جميع أفراد الشعب شعروا بالتطوير الحادث في مصر خلال السنوات الأخيرة: «البلد اتغيرت كتير للأحسن»، لافتة إلى أنه يجب أن يكون للمواطنين دور في ذلك، لافتة إلى أن الزيادة ليست كبيرة على المواطن، ولكنها تحدث فارقا بالنسبة للدولة.

ومن على دراجته البخارية تحدث أيمن السعدي، عن زيادة أسعار الوقود قائلا إن المواطن البسيط لن يتأثر كثيرًا بتلك الزيادة، خاصة وأن السولار الذي تعمل به أغلب المواصلات العامة لم يرتفع سعره، وبالتالي لن تزيد «الأجرة»، وهى الوسيلة التي يستخدمها غالبية المواطنين، أما الزيادة في البنزين 80، 92، 95، بسيطة بالنسبة للمواطن، ولن تكلفه عبئا كبيرا: «دول 25 قرش في اللتر مش هيخسروا الفرد لكن هيساعدوا البلد».

أسعار أسطوانة البوتاجاز ومواد البناء بعد زيادة البنزين

وبعد زيادة أسعار الوقود، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن سعر أسطوانة البوتاجاز لم يشهد ارتفاعًا، وظلت عند سعر 65 جنيها للأنبوبة، وكذلك نفى أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، ما تردد حول حدوث زيادة في أسعار مواد البناء بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين.