«الغرف التجارية» تنفي تأثر أسعار مواد البناء بزيادة البنزين اليوم

نفى أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، حدوث أي تاثير في أسعار مواد البناء بعد زيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة، موضحا أن أغلب عمليات نقل مواد البناء تتم بسيارات نقل ثقيلة وخفيفة تعمل بالسولار، وهو ما شهد ثباتا في أسعاره، وبالتالي لن يحدث زيادة في نقل السلع.

وقال «الزيني»، إن 95% من مصانع الأسمنت تعمل بالفحم، فيما أن حديد التسليح يرتبط ارتباطاً كلياً بسعر البيليت والغاز، وبالتالي لن تؤثر هذه الزيادة على سعر الحديد، مضيفا أن الزيادة ستنجم عن نقل مواد البناء التي تستخدم البنزين، وستكون قروش بسيطة بالنسبة لتكلفة نقل الطن البالغة 60 جنيها.

سعر حديد التسليح اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

وأوضح أن آخر أسعار لحديد التسليح اليوم الجمعة جاءت كالتالي:

«عز» للتسليح يباع بسعر 14600 جنيه، وحديد بشاي بسعر 14500 جنيه، بينما سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيهًا، وشركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بسعر 14300جنيه.

سعر الأسمنت اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

فيما لم يرتفع سعر الأسمنت اليوم الجمعه 23 يوليو 2021، ليباع أسمنت الشركة القومية للأسمنت بسعر 920 جنيهًا، وسجل أسمنت سيناء سعر 850 جنيها، فيما بيع أسمنت سيناء 425 بسعر 835 جنيها للطن، كما بيع أسمنت المعلم بسعر 850 جنيهًا للطن.

سعر الطوب اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

وسجل سعر الطوب الأحمر الطفلي، ألف طوبة بـ 800 جنيه، والطوب المثقب يباع بـ 2000 جنيه، وسجل الطوب الأسمنتي سعر 1050 جنيها، والطوب الأسمنتي المفرغ سعر 6800 جنيه، فيما بيع الطوب الرملي 1000 طوبة بسعر 2060 جنيها، والطوب الخرساني بسعر 1125 جنيها.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت اليوم الجمعة، واعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، زيادة أسعار البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر، لتكون الأسعار كالتالي: بنزين 95 يباع بسعر 9.00 جنيهات للتر، وبنزين 92 يباع بسعر 8 جنيهات، وبنزين 80 يباع بسعر 6.75 جنيه لتر، بينما تم تثبيت أسعار السولار والمازوت.