الأعراض الجانبية لتطعيم كورونا.. هل لها علاقة بفاعليته؟.. رئيس لجنة مكافحة الفيروس يجيب

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، إن العاصفة المناعية ليس لها علاقة بوفيات فيروس كورونا، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العاصفة المناعية جزء من كورونا، وليست سبباً للوفاة.

علاقة شدة الأعراض الجانبية بفاعلية لقاح كورونا

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: «منذ بداية جائحة فيروس كورونا فإن العالم كله معترف بأنه مرض ثنائي الوجه، بمعنى أنه يبدأ بمرحلة أولى، وهي نشاط الفيروس ثم مرحلة النشاط المناعي، وهو ما يسمى العاصفة المناعية، وفي حال عدم السيطرة على المرض في البداية، فإن المناعة سيحدث لها نوع من أنواع الخلل، ما يؤدي إلى التهاب في نسيج الرئة ويؤدي إلى وفاة، أو يحدث نقص في المناعة بشكل مفاجئ».

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن شدة الأعراض الجانبية للقاح كورونا والتي تظهر على الحاصلين عليه ليس لها علاقة بفاعلية اللقاحات المطروحة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا فعالة وآمنة وحتى الآن لها قدرة وفعالية ضد متحورات فيروس كورونا.

وناشد «حسني» المواطنين بضرورة السباق من أجل حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين للمساهمة في تخفيف حدة أي موجة مرتقبة لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان بانخفاض المنحني الوبائي لفيروس كورونا، فبحسب تقارير وزارة الصحة والسكان أعلن أمس خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 226535 حتى اليوم.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون والبعد عن المناطق المزدحمة للحفاظ على استقرار المنحني الوبائي.