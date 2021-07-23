مصدر بـ«الصحة» يحدد الفئات الحاصلة على لقاح فايزر: فعاليته تصل لـ95%

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن استعداد الوزارة لاستقبال عدة شحنات من لقاح فايزر بها نحو مليوني جرعة، حيث تستخدمه الوزارة لتسهيل سفر الراغبين إلى خارج البلاد، خاصة إلى الدول التي اشترطت على الراغبين في الدخول إليها، الحصول على لقاحات معينة.

لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ الفئات التي ستحصل على لقاح فايزر، أوسع من باقي اللقاحات، حيث يمكن منحه للأطفال من عمر 12 عاما، وفقا للدراسات التي تمت عليه، لكن الوزارة لن تعطي الأطفال اللقاحات، وسيتم منحها لمن هم فوق 18 عاما.

وأكد المصدر، أنّ لقاح فايزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهم 21 يوما، والجرعة الثانية تعمل على تحفيز الجهاز المناعي، وبالتالي توفر المناعة لمواجهة فيروس كورونا، موضحا أنّ نسبة فعالية اللقاح وصلت وفقا للشركة المنتجة إلى 52% بعد الجرعة الأولى، و95% بعد الجرعة الثانية.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، كما أكدت أنّ جميع اللقاحات فعالة وآمنة، ولابد من حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

كما طالبت الوزارة، المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحرص على التباعد الاجتماعي، حيث لا يمنع اللقاح الإصابة بفيروس كورونا، لكنه يحد من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة.

تسجيل 44 حالة امس ليرتفع اجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 283906

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن تسجيل 44 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 283906 بينها 226535 حالة تعافت.