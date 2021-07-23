ترقب من أصحاب المدخرات بشأن طرح شهادات البنك الأهلي الادخارية في أغسطس

يترقب أصحاب المدخرات، طرح شهادات البنك الأهلي الجديدة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة الشهر المقبل، كي يمكنهم من ربط أموالهم بشهادات البنك الأهلي ذات العوائد المجزية وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

فوائد شهادات البنك الأهلي المصري

وتباينت أسعار الفائدة على ما يقدمه البنك الأهلي المصري كالتالي:

أولًا: شهادات الادخار بالعملة المحلية في البنك الأهلي

1. الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 11% شهريا، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

2. الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات.

- سعر العائد 8.5% ربع سنوي، وهو متغير مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor) بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويتم احتسابه من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

3. الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات.

- سعر العائد 10.25% شهري، وهو ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم احتسابه من الشهر التالي ليوم الشراء.

الخصائص المشتركة لشهادات البنك الأهلي:

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقًا والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

- الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يتم تجديد الشهادات تلقائيًا وفقا للسعر المعلن في حينه.

ثانيًا: شهادات الادخار بالعملة الأجنبية في البنك الأهلي

1. الشهادة الذهبية الجديدة

- يمكن شراء الشهادة بالدولار أو اليورو والحد الأدنى للشراء 500 دولار/يورو ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 3 سنوات، وسعر العائد ربع سنوي 2.25% دولار أمريكي، و0.75% يورو.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

2. شهادة أهل مصر الدولارية 5 سنوات

- عملة الشهادة الدولار فقط، والحد الأدنى للشراء 500 دولار ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 5 سنوات، وسعر العائد 2.25% شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك.

3. شهادة أهل مصر الدولارية 7 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 دولار ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة 7 سنوات، وسعر العائد 2.25% شهري، وربع سنوي، ونصف سنوي، وسنوي.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

ثالثًا: شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري

1. شهادة المجموعة «أ» ذات العائد المجمع

- فئات الشهادة: 100 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 10 سنوات.

- دورية صرف العائد: فوائد تراكمية.

- سعر العائد: 9.50%، يمنح في نهاية مدة الشهادة، يحدد وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات و يحتسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

- تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاستحقاقية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.

2. شهادة المجموعة «ب»

- فئات الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

- دورية صرف العائد: شهرية.

- سعر العائد: 6%.

- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة 5 سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاص.

- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، ويمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا والقيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.

- تدر الشهادات عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات ويحتسب اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه، وفي حالة تصادف يوم صرف العوائد إجازة أو عطلة رسمية يتم صرف العوائد في أول يوم عمل تالي لتلك الإجازة أو العطلة.

3. شهادة المجموعة «ب»

- فئات الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنتان.

- دورية صرف العائد: ربع سنوي.

- سعر العائد: 6.50%.

- يتم تجديدها تلقائيا بقيمتها.

الاسمية (للأفراد الطبيعيين فقط) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

- يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقًا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.