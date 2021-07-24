السكة الحديد تطرح حجز تذاكر قطارات عودة المسافرين من إجازة عيد الأضحى

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن طرح حجز تذاكر قطارات عودة المسافرين من إجازة عيد الأضحى 2021، حيث انتهت الهيئة من تجهيز القطارات وصيانتها وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الرئيسية لمنع زحام المواطنين على شبابيك التذاكر، على أن يتم إيقاف تشغيل قطارات العيد أواخر الشهر الجاري بالتزامن مع انتهاء ذروة الزحام داخل قطارات السكة الحديد خلال رحلة العيد.

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تواصل عملها من أجل تنفيذ مشروعات تحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات، منوهاً إلى أن جميع القطارات جاهزة تماماً لرحلات عودة المسافرين من إجازة عيد الأضحى 2021، مؤكداً أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

وأكد الوزير، في تصريحات لـ «الوطن»، أن قطارات السكة الحديد تقل يومياً ما يقرب من مليون مواطن، موضحاً أن خطة تطوير السكك الحديدية تكلفتها 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة.

وشملت القطارات التي يتم الحجز اليومي خلال الفترة من 15 يوليو 2021 وحتى 30 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك عليها التالي:-

1- قطار 1936 مكيف إسباني خط «القاهرة - أسوان» ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

2- قطار 1937 مكيف إسباني خط «أسوان - القاهرة» ليتحرك من محطة أسوان الساعة 21:45 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

3- قطار 2202 روسي بتهوية ديناميكية خط «القاهرة - أسوان» ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميًّا خلال الفترة المحددة.

4- قطار 2203 روسي بتهوية ديناميكية خط «أسوان - القاهرة» ليتحرك من محطة أسوان الساعة 09:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

5- قطار 1940 مكيف أسباني خط «الإسكندرية- أسوان» حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35.

6- قطار 1940 مكيف أسباني خط «القاهرة - أسوان» ليتحرك من محطة القاهرة الساعة 24:40.

7- قطار 1941 مكيف أسباني خط «أسوان - القاهرة» ليتحرك من محطة أسوان الساعة 22:45.