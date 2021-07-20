وزير النقل يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

هنأ كامل الوزير وزير النقل، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بحلول عيد الأضحى المبارك معاهدين الرئيس والشعب المصري ببذل كل الجهد لاستكمال كل المشروعات التي تخدم المواطن المصري ضمن مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها الدوله المصريه في عهد الرئيس.

أعلنت وزارة النقل، أنَّ الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يتابع على مدار الساعة مع رؤساء الهيئات والجهات التابعة انتظام العمل في مرافق النقل والمواصلات وكذلك متابعة تنفيذ الإجراءات التي اتخذتها مختلف هيئات الوزارة لتقديم كل التسهيلات للركاب.

واطمأن وزير النقل، في بيان صادر عنها اليوم، على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية وانتظام مواعيد قيامها وعلى تواجد مسؤولي الهيئة بالمحطات المختلفة وعلى استمرار كل أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات للوقاية من فيروس كورونا.

كما تابع وزير النقل، حركة تشغيل القطارات في خطوط مترو الأنفاق الثلاثة، حيث أكّد استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولي المرفق بخطوط المترو وانتشار فرق الصيانة المختلفة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة أي عطل مفاجئ يمكن أن يؤثر على حركة وانتظام القطارات، حرصاً على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات إضافة إلى متابعة اعمال التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد بيان وزارة النقل، انتظام حركة الملاحة في موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات كما أكّد الوزير اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية، حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية واستمرار فحص كل المراكب النيلية التي تنقل ركابًا وكذلك استمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ في جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري واستمرار التنسيق مع المرور فيما يتعلق بحركة المركبات على الطرق.