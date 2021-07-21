إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021.. «مش أنا» يتصدر بـ30 مليون جنيه

أسدل الستار على أسبوع جديد في أفلام عيد الأضحى، أمس، ولا تزال إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021 في تزايد مستمر يوم بعد الآخر، واستطاع شباك التذاكر خلال الأسبوع الماضي، أن يحقق إيرادات بلغ نحو 24 مليون و628 ألف جنيه عن 6 أفلام.

تامر حسني يتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى2021

وتصدر إيرادات أفلام عيد الأضحى 2021 تامر حسني بفيلم «مش أنا» بإجمالي إيرادات بلغت نحو 30 مليون جنيه منذ بداية عرضه، ولكنه في الأسبوع الماضي حقق إيرادات بلغت نحو 4 ملايين و958 ألف جنيه، والفيلم يشارك في بطولته تامر حسني، ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر، وغيرهم، ومن إخراج سارة وفيق.

وجاء في المركز الثاني فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، بإجمالي إيرادات بلغت 19 مليون و203 ألف جنيه، وحقق في الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 95.897 ألف جنيه، ويشارك في بطولته خالد الصاوي وغادة عادل، تأليف لؤي السيد.

والمركز الثالث كان من نصيب «البعض لا يذهب للمأذون» لكريم عبدالعزيز الذي حقق إجمالي إيرادات في أسبوعين عرض بلغت نحو 18 مليون و771 ألف جنيه، والفيلم من بطولة دينا الشربيني وماجد الكدواني ويظهر به عدد كبير من ضيوف الشرف كحمادة هلال ومصطفى قمر، ومن تأليف أيمن وتار.

وحقق المركز الرابع فيلم «ديدو» الذي جاءت إجمالي إيراداته 14 مليون و269 ألف جنيه، بينما حقق في الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 26 ألف جنيه، والفيلم من بطولة هدى المفتي ومحمد ثروت.

أحمد عز يتفوق في إيرادات الأسبوع الأول بأفلام عيد الأضحى 2021

وحصد المركز الخامس فيلم أحمد عز، وحقق إيرادات بلغت 12 مليون و388 ألف جنيه في الأسبوع الأول له في السينمات، ليتصدر إيرادات الأسبوع الأول، ويشارك في بطولة الفيلم كل من كارمن بصيبص وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.