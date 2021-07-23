10 معلومات عن عبد الخالق البنا بطل مصر فى التجديف

نجح عبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف المصري فى التأهل إلى ربع نهائي منافسات التجديف فى أولمبياد طوكيو، بعد الحصول على المركز الثالث في السباق السادس من سباقات الدور التمهيدي،بعد أن حقق زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني وهو رقم من أفضل 6 أرقام فى السباق حتى الأن، ليضمن صعوده للدور ربع النهائي الذى تقام فعالياته في الثانية من فجر يوم الإثنين القادم، وبهذه المناسبة نرصد لكم 10 معلومات عن البطل المصري.

- من مواليد مدينة طنطا الغربية يوم 4 يوليو عام 1988 ويقيم فى محافظة القاهرة، متزوج ولديه أبن وحيد "سمير عبدالخالق البنا" .

- بدء ممارسة رياضة التجديف عام 2008 فى نادى طلائع الجيش.

- الصدفة كانت السبب فى ممارسته رياضة التجديف، التى استمتع بها بعد أن مارسها للمرة الأولى أثناء خدمته فى القوات المسلحة.

- انضم لمنتخب مصر للتجديف عام 2012 وأول مشاركة دولية كانت فى بطولة دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2013

- يتدرب لمدة 6 ساعات يوميا تحت قيادة المدرب عمرو رجائى.

- حصل على المركز العاشر فى الترتيب العام النهائى لرياضة التجديف فى أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 فى البرازيل، بعدما حصل علي المركز الرابع في التصفية الثانية .

- توج بـ4 ألقاب إفريقية، و5 ألقاب عربية، حصد ذهبية دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب عام 2019 التي أهلته إلى حجز مقعده في أولمبياد طوكيو .

- شارك فى خمسة نسخ من بطولة العالم للتجديف الأولى عام 2014 فى هولندا والثانية عام 2015 فى فرنسا والثالثة عام 2018 بلغاريا والرابعة عام 2019 فى ألمانيا

- وأخيراً عام 2020 حصل على لقب بطل العالم لسباق 2000 متر فى رياضة التجديف فى زمن قدره 5 دقائق و 58 ثانية، اقيمت البطولة في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكانت فعالياتها تقام عن بعد بسبب جائحة كورونا.

- حلم البطل المصرى عبدالخالق البنا كما صرح من قبل أن يفوز بالميدالية الذهبية فى الأولمبياد ويحقق رقماً تاريخياً لم يصل إليه أى لاعب سابق.