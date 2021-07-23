يحملن لقب «الأول والأصغر».. 3 مصريات في أولمبياد طوكيو بالتحكيم واللعب

3 بطلات مصريات، حملن أحلامهن لمصر على أكفهن، واتجهن بها نحو أولمبياد طوكيو 2020، راجين تحقيقها والفوز في المحفل الدولي الذي يأتيه الموهوبون من جميع أنحاء الأرض، ورفع اسم مصر عاليا بين الوفود المشاركة، متسلّحين في ذلك بالسير على نهج أجدادهن، وحفر أسمائهن في التاريخ، حاملين فوق رؤوسهن تاريخ طويل لمحاربات وملكات مصريات عظيمات، اتصفن بالقوة والجلد، وكان النجاح والتفوق قبلتهن.

أولمبياد طوكيو 2020 المقام حاليا في اليابان، تشارك فيه مصر فيها بأكبر بعثة أولمبية في تاريخها، بإجمالي 134 رياضيا أساسيا يتنافسون في 24 لعبة، وقبل أن تبدأ البطولة كان الإنجاز حاضر للبعض، حيث سجلت الرياضة المصرية والبطولة أسماء مصريات دخلن التاريخ.

هداية ملاك.. أول مصرية تحمل علم بلدها في الألعاب الأولمبية

«أيقونة التايكوندو النسائي في مصر» هداية ملاك، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه، فهي أول مصرية تحمل علم بلادها في الألعاب الأولمبية بالمشاركة مع لاعب المبارزة علاء أبوالقاسم.

«هداية» صاحبة الـ28 عاما، هي البطلة الأولمبية الوحيدة الموجودة حاليا في البعثة المصرية بأولمبياد طوكيو، بعد حصولها على ميدالية برونزية في أولمبياد ريو التي أقيمت عام 2016.

هنا جودة.. أصغر مصرية تشارك في الأولمبياد

لاعبة تنس الطاولة المصرية هنا جودة، التي لم يتخطي عمرها 13 عاما، دخلت التاريخ أيضا قبل أن تلعب أي مباراة، كأصغر مصرية مشاركة في الألعاب الأولمبية، حيث تشارك مع الفريق المصري كلاعبة احتياطية، وهي أيضا المصنفة رقم 1 في العالم تحت سن 15 عاما.

سارة جمال.. أول «حكم» مصرية وعربية وأفريقية في كرة السلة

الإنجازات المصرية والتاريخ الذي يسطر، لم يتوقف على اللعب والمنافسة فقط، بل وصل أيضا إلى مجال التحكيم، فالمهندسة المصرية وحكم كرة السلة سارة جمال، ستكون أول مصرية وعربية وأفريقية تحكّم مباراة لكرة السلة من نوع (3 × 3) التي تدخل الألعاب الأولمبية للمرة الأولى.