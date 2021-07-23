بصلي الفجر يوميا.. «نزار» يفاجئ منة فضالي باختبار قراءة القرآن

أكدت الفنانة منة فضالي أنها ملتزمة بالصلاة، وتصلي الفروض الخمسة، وحريصة للغاية على صلاة الفجر، وتحب الاستيقاظ مبكرا من أجل صلاة الفجر، لأنها تحبها بشكل كبير للغاية.

وأثناء تواجدها ضيفة ببرنامج «مع الفارس»، الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر شاشة قناة «الرشيد العراقية»، اختبرها الفارس خلال الحلقة وطلب منها أن تقرأ بعض الآيات من القرآن، ولكنها رفضت ذلك خوفا من أن تخطئ في القراءة، ولكنها قامت بارتداء الحجاب على الهواء.

وبسؤالها إذا كان لديها رغبة في ارتداء الحجاب قالت إنها لا تمانع في ارتداء الحجاب، ولكنها إذا ارتدته ستحتفظ به ولن تخلعه بعد ذلك، لأنها ضد فكرة ارتدائه ثم خلعه، ولكنها تحب أن ترتديه دائما، ولكن ليس في الوقت الحالي لأنها حاليا تقوم بالتمثيل.

منة فضالي عن ارتداء المايوه: ممكن أكون عند ربنا أحسن من اللي متغطية

وقالت الفنانة الشابة منة فضالي خلال حوارها في برنامج «مع الفارس»، مع الإعلامي نزار الفارس، إنها ليست محجبة وترتدي المايوه كثيرًا، ولكن من الطبيعي جدًا أنها عندما تدخل مسجدا أن ترتدي طرحة على الأقل، «أكيد في الوقت ده هلبس طرحة أو حجاب، كل مكان وله لبسه واحترامه»، موضحة أنها أدت العمرة مرتين وترغب في الثالثة، «بس ده هل معناه إني لما ألبس مايوه أبقى حد مش كويس؟ لا طبعًا».

وأضافت «فضالي»، أنها لا تصلح أن تكون مثيرة ولا تعتبر نفسها كذلك، ممازحة: «ده أنا كلي قد كده»، في إشارة إلى صغر حجمها، مضيفة: «ليه بتحكموا على البنى آدم من لبسه، ياما ناس محترمة جدًا ولبسهم تمام وهما في الحقيقة أخلاقهم مش تمام».

ووجهت الفنانة المصرية رسالة لمن يرفض ارتداءها المايوه: «يعني إيه ملبسش مايوه، أمال أنزل البحر بإيه، أنا اعترضت لما منعوا الستات المحجبات من نزول البحر، هل الست المحجبة مش من حقها تنزل المياه؟، أنا اللي يحاسبني ربنا، ممكن أكون عند ربنا أحسن من أي حد متغطي، بلبس اللي أنا عاوزاه في المكان المناسب».

وتابعت: «أنا بلبس مايوه في حياتي الشخصية، لا يمكن ألبس مايوه في التليفزيون، ومش عارفة سبب الاعتراض على لبس المايوه، ممثلين مصريات بيعملوا كده كتير بس مش عارفة الناس مركزة معايا ليه، أنا مش مثيرة، ده أنا كلي قد كده».