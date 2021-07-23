منة فضالي تهاجم ياسمين صبري: «ممثلة ضعيفة وجوزها بينتج لها»

حلَّت الفنانة منة فضالي ضيفة على برنامج «مع الفارس» الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر شاشة قناة «الرشيد العراقية»، وتحدثت منة فضالي عن كثير من الأشياء خلال الحلقة، وقامت بالإدلاء ببعض التصريحات المثيرة، وبعضها عن ياسمين صبري، حيث قالت عنها إنها ممثلة ضعيفة وأن زوجها يقوم بالإنتاج لها.

منة فضالي تهاجم ياسمين صبري

وقالت منة فضالي نصًا عن ياسمين صبري ومي عمر: «مي عمر وياسمين آه ظهروا قبلي، بس ياسمين ليها ظروف خاصة، ممكن جوزها بينتجلها ومي عمر بتشتغل بقالها فترة بتشتغل من مسلسل الأسطورة، ومع عادل إمام، وبعيدًا عن محمد سامي بشوف ياسمين، ست جميلة، ولكن ممثلة ضعيفة ومحتاجة تشتغل على نفسها، أصل الحلاوة مش كل حاجة، شوفتها في مسلسل وحسيتها ضعيفة، ولكن حبيت شكلها والموضوع مش شهرة أكبر من حجمها.. تقدر تقول إن الناس تقدر تشتري الشهرة ودول كتير زي ما فيه ناس بتقدر تشتري الفولورز واللايكات».

منة فضالي والصلاة وارتداء الحجاب

وعن الصلاة قالت منة فضالي إنها ملتزمة بها، وتصلي الفروض الخمسة، وحريصة للغاية على صلاة الفجر، وتحب الاستيقاظ مبكرا من أجل صلاة الفجر، لأنها تحبها بشكل كبير للغاية.

واختبرها نزار الفارس خلال الحلقة، وطلب منها أن تقرأ بعض الآيات من القرآن، ولكنها رفضت ذلك خوفا من أن تخطئ في القراءة، ولكنها قامت بارتداء الحجاب على الهواء.

وبسؤالها إذا كان لديها رغبة في ارتداء الحجاب، فقالت أنها لا تمانع في ارتداء الحجاب، ولكنها إذا ارتدته ستحتفظ به ولن تخلعه بعد ذلك، لأنها ضد فكرة ارتداء الحجاب ثم خلعه، ولكنها تحب أن ترتديه دائما، ولكن ليس في الوقت الحالي لأنها حاليا تقوم بالتمثيل.