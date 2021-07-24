الإفتاء تحذر من نوع علف للدواجن: حرام ولا يجوز أكلها في هذه الحالة

تلقت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي سؤالا كان نصه:«تم استيراد شحنة من مسحوق لحم وعظم لتغذية الدواجن، وهذا المسحوق يحتوي على آثار مكونات من الخنزير، فهل يجوز تغذية الدواجن على هذا المسحوق المحتوي على لحم ومكونات الخنزير؟»

الإفتاء: لا يجوز تغذية الدواجن على مسحوق مختلط بمكونات لحم الخنزير

وأجابت الإفتاء بأنه لا يجوز تغذية الدواجن على مسحوق مختلط بمكونات لحم الخنزير، وذلك لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن ومن ثَمَّ الإنسان، حيث أنه من المقرر شرعًا أن الخنزير حرامٌ أكلُهُ وتداوُلُه؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: 173].

وأضافت الإفتاء في بيانها بأنه قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أن الخنزير طاهر ما دام حيًّا ونجس إن كان ميتًا، لافتا إلى أن هذه المسائلة ينبني الحكم فيها على أمرين:

1- كون المادة النجسة قد انقلبت حقيقتُها فعلًا وصارت مادة أخرى غيرَها لا أثر فيها للمادة الأولى، أو أن التغير ليس إلا تغيرًا صوريًّا في حالة المادة مع بقائها على أصلها التكويني كما هي.

2- الضرر الذي قد يكون في المادة المكونة للمنتَج، فقد تتغير حقيقة المادة وتنقلب إلى مادة أخرى ولكن قد يكون فيها من الأمراض والفيروسات ما لا يزول عند تغيرها وتعريضها للمعاملات الحرارية، فإذا استخدمت علفًا للدواجن كان ذلك سبيلًا للإبقاء على هذه الفيروسات وإعادة دورة حياتها مرة أخرى.

وتابعت الإفتاء بأنها تلقت بيانا من المركز القومي للبحوث حول هذا الأمر: «المركز القومي للبحوث في خطابه الوارد إلينا برقم 3367 وتاريخ 19/ 8/ 2007م أن هذه المعاملات الحرارية لا يمكن أن تنقي الحيوانات الميتة من جميع المسببات المرضية ولا تستطيع أن تنقيها من السموم التي تخلفها تلك الميكروبات، فتنتقل إلى قطعان الدواجن مما يدمر صحتها وينعكس بالسلب على صحة المستهلك».

الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية

واختتمت دار الإفتاء بيانها بأنه من المعروف علميًّا أن الخنزير بيئة صالحة لانتشار الأمراض والفيروسات المعدية التي تصيب الإنسان والحيوان معًا، وأقرب شاهد على ذلك مرض إنفلونزا الخنازير، وبناء علي ذلك فأنه طالما وُجِدَ احتواءُ هذا المسحوق المستورَد على آثار للخنازير فإنه لا يجوز إدخاله ولا جعله علفًا للدواجن؛ لِمَا فيه من الضرر الذي قد يصيب الدواجن.