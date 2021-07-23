بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23-7-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 23 يوليو الجاري، حالة من الاستقرار النسبي في جميع الأنواع، لانخفاض الإقبال على شراء اللحوم البيضاء بفضل توافر اللحوم الحمراء وانخفاض أسعارها بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الجمعة الموافق 23 يوليو، وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا»، وفقا لرئيس شعبة الدواجن.

سعر كرتونة البيض

سجلت سعر كرتونة البيض بالمزرعة، نحو 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

وترصد «الوطن»، أسعار الدواجن ومشتقاتها وفق بورصة الدواجن العمومية، اليوم الجمعة في السوق المحلية، وعدد من المحال التجارية، وجاءت على النحو التالي:

- وصل سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم الجمعة إلى 36 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل نحو 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- سجل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أرجع رئيس الشعبة، سبب استمرار أسعار الدواجن على ما هي عليه وعدم انخفاضها، إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج من الطاقة وغيرها بالإضافة لحلول عيد الأضحى المبارك.