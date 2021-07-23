الإفتاء تحسم الأمر.. بعد غرق 6 بالإسكندرية.. حزن وتساؤلات: هل نالوا الشهادة؟

حالة من الحزن سيطرت على عديدين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب غرق 6 مواطنين بشاطئ العجمي، غربي الإسكندرية، وكان من بينهم 3 من أسرة واحدة، وتساءل البعض هل يدخل الغريق من ضمن الشهداء أم لا؟

الإفتاء: من مات غريقا في البحر يعد من الشهداء

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية إن من مات غريقا في البحر يعد من الشهداء، خاصة الحالات التي لا يتم العثور على جثامينها، مشيرة إلى أن الغرق لون من ألوان الشهادة، كما جاء في الأحاديث النبوية: «من مات بغرق فهو شهيد».

وأضافت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أنه مهما كانت قيمة الجسد عالية فإن الروح أشرف وأبقى وأعلى، ولها قانونها الخاص عند ربها، وهي لا تتضرر بما يتضرر به البدن من جروح وآلام مادية، كما أن لها شعورها الخاص بها لقول الله تعالي: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: 85].

واختتمت الإفتاء فتواها بأن المنتقل إلى الله تعالى يكون في عالم الروح، وهو العالم الأرحب والأوسع، داعيا الله أن يشمل جميع موتى المسلمين بواسع رحمته، وأن ينزل الصبر والسلون على ذويهم وأمهاتهم وآبائهم والأخوة والأخوات والأصدقاء.

الإسكندرية ترفع الراية الحمراء

وكانت محافظة الإسكندرية قد رفعت الراية الحمراء، الجمعة، وذلك بعد غرق 6 مواطنين في شاطئ العجمي غربي الإسكندرية، كما حذرت المحافظة من خطورة النزول لمياه البحر، وكذلك تم التأكيد على تواجد عمال أبراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ.

كما استعانت محافظة الإسكندرية، بمعدات الجيت سكي للمساعدة في عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الأماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات، كما أهابت المحافظة برواد الشواطيء بالالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.