تعرف على مواعيد عمل المصالح الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى

يتسائل الكثير من المواطنين خلال الفترة الحالية، عن مواعيد عمل المصالح الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى 2021، والتي حددها كل من مجلس الوزراء ووزارة القوى العاملة قبل بداية الإجازة.

ووفقا للقرارات الأخيرة من جانب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فيما يتعلق بتعديل موعد إجازة عيد الأضحى 2021، والتي صدرت قبل بداية الإجازة، في إطار توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإن إجازة عيد الأضحى للعاملين في القطاع الحكومي تنتهي اليوم السبت.

مواعيد عمل المصالح الحكومية بعد إجازة عيد الأضحى

ووفقا للمدة التي حددتها الحكومة، فإن المصالح والهيئات الحكومية سوف تعود للعمل مجددا وتفتح أبوابها أمام المواطنين غدا الأحد الموافق 25 من شهر يوليو الجاري.

وكانت القرارات التي أصدرها كل من رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة تشمل إعطاء العاملين في القطاع الحكومي إجازة لمدة 8 أيام بمناسبة عيد الأضحى 2021 وثورة 23 يوليو، بدأت من يوم السبت الموافق 17 يوليو، وتنتهي اليوم السبت الموافق 24 يوليو، وذلك على مستوى كل من المصالح الحكومية، والوزارات، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، مع الهيئات العامة، إلى جانب الشركات سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع العام.

وعن إجازة العاملين في القطاع الخاص، فإن وزارة القوى العاملة حددت عدد 5 أيام إجازة للقطاع الخاص وهي رسمية ومدفوعة الأجر بمناسبة كل من عيد الأضحى وثورة 23 يوليو، بدأت من يوم الأحد الموافق 18 من شهر يوليو الماضي، وانتهت يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر.

موعد عمل البنوك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى

ووفقا لقرار البنك المركزي، فإن البنوك ستعود إلى العمل مرة أخرى وتفتح أبوابها أمام المواطنين بداية من غد الأحد، الموافق 25 من شهر يوليو، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2021 اليوم السبت.