عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وثورة يوليو: 8 للقطاع الحكومي و5 للخاص

تساءل العديد من المواطنين خلال الساعات الماضية عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021، بعد صدور قرارين من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتعديل موعد الإجازة بناءًا على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في إطلاق المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ضمن مشروع «حياة كريمة»، أمس.

واشتملت القرارات التي أصدرها رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة على منح 8 أيام إجازة للقطاع الحكومي بمناسبة عيد الأضحى المبارك وثورة 23 يوليو، ومنح القطاع الخاص 5 أيام كإجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة العيد وذكرى الثورة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الحكومي

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراره رقم 1662 لسنة 2021، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر فجر اليوم، بأن تكون الإجازة للمصالح الحكومية والوزارات، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع العام، في الفترة من 17 يوليو، حتى 24 يوليو.

وأكد رئيس الوزراء، في قراره، أن تلك الإجازة «مدفوعة الأجر»، مع استثناء الامتحانات المقررة منها، لتكون وفق المواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أما عن إجازة القطاع الخاص؛ فقرر محمد سعفان وزير القوى العاملة تعديلها، لتصبح اعتباراً من يوم 18 يوليو حتى 22 يوليو، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر أيضاً.

وأشار الوزير، إلى إمكانية تشغيل العامل في أيام الإجازة الرسمية المقررة بسبب ظروف العمل، على أن يستحق ضعف أجر هذا اليوم.

إجازة عيد الأضحى للبنوك

أما البنوك؛ فقرر البنك المركزي أن تكون إجازاتهم من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس، على أن يتم العمل يوم الأحد المقبل قبل الإجازة، وأن يعود العمل في البنوك اعتباراً من يوم 25 يوليو.