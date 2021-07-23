الحكومة تنفي إعلان نتيجة امتحان كل مادة من الثانوية العامة على حده

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، منذ قليل، حقيقة ما يتردد حول إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من مواد شهادة الثانوية العامة لعام 2020/2021 على حدة بعد أسبوع من تاريخ انعقادها.

ووصف «إعلامي الوزراء»، ما يتردد في هذا الصدد على اعتبارها «شائعات».

حقيقة إعلان النتيجة النهائية لامتحان كل مادة من الثانوية العامة وحدها

وقال المركز، إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت عدم صحة ما يتردد في هذا الصدد، موضحة أن إعلان النتيجة سيكون خلال 10 أيام بحد أقصى من تاريخ انتهاء الامتحانات المقررة في 2 أغسطس المقبل.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2021

وأوضح «إعلامي الوزراء»، أنه يتم تصحيح امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي الذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، وذلك لضمان حق الطالب بشكل عادل.

وفي سياق متصل، يتم تطبيق طرق جديدة لتصحيح امتحانات الثانوية العامة 2020/ 2021، لضمان تحقيق الشفافية والمساواة بين الطلاب، حيث سيتم تصحيح أوراق «البابل شيت» بشكل إلكتروني من خلال الماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والكنترولات، وسيتم مراجعة أوراق إجابات طلاب الثانوية العامة قبل تصحيحها إلكترونياً، من خلال فرزها بعد تجميعها من الطلاب عن طريق المراقبين، ومن ثم نقلها إلى مكان مؤمن داخل الكنترولات، على أن يتم فرزها يدوياً لاكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد، أو الورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي ينقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب، وذلك لضمان تصحيح ورقة الإجابة دون أي مشكلات، على أن يتم تصحيح كراسة الإجابة بها اسم الطالب دون نزع الاسم ورقم الجلوس من كراسة «البابل شيت»، ووضع ورقة «البابل شيت» بأكملها على جهاز الماسح الضوئي، والذي سيحدد الإجابة الصحيحة لكل جزئية من جزئيات ورقة الإجابة مع منح الدرجات، بما يضمن حق الطلاب بشكل عادل.