«الموسيقيين» ترد على متحدثها الرسمي: إيمان البحر درويش مازال عضوا

قالت نقابة المهن الموسيقية، إن إيمان البحر درويش مازال عضوا بجمعيتها العمومية، ولم يتم فصله منذ 8 سنوات، حسبما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتم مناقشة ما صدر من المطرب من تجاوز.

كان طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قال لـ«الوطن»، في تصريحات سابقة، إن إيمان البحر درويش مشطوب من النقابة منذ سنوات عديدة تقريبًا من 2013، بعد واقعته مع الفنان مصطفى كامل، وذلك لأنه يحمل عضوية نقابتي الموسيقيين والمهندسين، لأن مهنته هي الهندسة المعمارية، وذلك لا يتناسب مع لوائح النقابات.

واستنكرت نقابة المهن الموسيقية ما فعله وقاله المطرب إيمان البحر درويش في بث مباشر على صفحته و«الإتيان بأفعال تحط من قدر أي فنان وموسيقي مصري يقبل بهذا الأسلوب المشين».

وأكدت النقابة أن ما قاله وفعله إيمان البحر درويش، يتنافى مع كل القيم المجتمعية الرصينة والثقافات الإنسانية القويمة.

وشددت نقابة المهن الموسيقية على أن رواسخ المجتمع التي كانت العامل الأول في بناء مجتمع قيمي صالح، وتؤكد النقابة على ثقتها في قيادات مصر وأجهزتها التي ثبت قدرتها على إنجاح مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن.

كما أعرب جموع فناني مصر في بيان اتحاد النقابات الفنية الثلاث، برئاسة عمر عبدالعزيز، عن «استنكارها وأسفها ورفضها التام للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء تلك التصريحات التي خرج بها علينا في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية الناهضة».

ووأكد الاتحاد «أن هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود».

وأكد جموع فناني مصر عبر الاتحاد أن «ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه، كما تؤكد جموع فناني مصر أنها ماضية قدما في مساندة كل القرارات والأهداف التنموية والمشروعات القومية التي تخطو بها الدولة المصرية لغد أفضل لكل المصريين».