بعد شهر من الكارثة.. انتهاء عمليات البحث عن ضحايا برج شامبلين الأمريكي

أعلنت السلطات الامريكية، انتهاء عمليات البحث عن ضحايا انهيار«برج شامبلين» المكون من 12 طابقا في مدينة «سيرفسايد» بولاية فلوريدا الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، في إحدى أخطر الكوارث في تاريخ الولايات المتحدة بعد 4 أسابيع من الفاجعة.

وأعلنت إدارة الإطفاء في مقاطعة «ميامي ديد» الأمريكية، أمس الجمعة عن إنهاء بحثها عن المزيد من الرفات البشرية في أنقاض البرج والذي أسفر عن مصرع 97 شخصا على الأقل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

محقق بـ شرطة «ميامي ديد»: أطقم البحث في إدارة الإطفاء أخلت الموقع

من جانبه، أكد محقق شرطة «ميامي ديد»، لي كاوارت، أن أطقم البحث في إدارة الإطفاء قد أخلت الموقع، وفقا لما ذكرته إذاعة «إن بي آر» الأمريكية.

وكانت السلطات، قالت في وقت سابق إنه لا يزال يُعتقد أن أحد الضحايا في عداد المفقودين.

وكان المبنى المكون من 12 طابقا والذي يضم 55 شقة والمطل على المحيط في «سيرفسايد» قرب «ميامي بيتش» انهار في 24 يونيو الماضي، بينما كان السكان نائمين في الداخل.

ولم يحدد المحققون سبب انهيار المبنى، فيما توصل تقرير هندسي يرجع لعام 2018 لوجود عيوب في هيكل المبنى المُشيد قبل 40 عاما.

ونشرت السلطات الأمريكية مساء 25 يونيو الماضي، تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن خبير استشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع أضرار هيكلية كبيرة في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

واتجهت الانظار إلى دراسة أخرى أجريت في عام 2020، وأظهرت أن «برج شامبلين» الذي بني في 1981 كان ينخفض ميليمترين سنويا بين 1993 و1999، وفقا لما ذكرته شبكة «فران س24» الإخبارةي الفنرسية.