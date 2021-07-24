واشنطن تنفي موافقة «البنتاجون» على استخدام طائرات مسيرة صينية

نفت الولايات المتحدة، مساء أمس الجمعة، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» على استخدام طائرات مسيرة من صناعة شركة «Da Jiang Innovations دي جيه آي» الصينية الكبرى، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الدفاع الأمريكية، في بيان: «يتمثل موقف وزارة الدفاع في أن أنظمة إنتاج Da Jiang Innovations تشكل تهديدا محتملا للأمن القومي»، موضحة أنه «جاء في تقرير صدر مؤخرا أن بعد طرازات أنظمة شركة دي جي آي، DJI، صنفت كمسموحة للشراء والاستخدام من قبل الوزارات والهيئات الحكومية الأمريكية. هذا التقرير كان غير صحيح وغير منسق ونجري في الوقت الراهن تحقيقا في سبب نشره دون إجازة».

وكانت صحيفة «هيل» الأمريكية، نقلت في وقت سابق، عن تقرير مقتضب قالت إنه أعد في «البنتاجون»، أن الخبراء الأمريكيين لم يسجلوا أي شفرات أو ميزات مخربة في طرازين للطائرات المسيرة من صناعة الشركة الصينية، مشيرة إلى أنه تم إصدار توصية باستخدامها من قبل الأجهزة الحكومية.

من جانبها، أعلنت القوات المسلحة الفنزويلية، أمس الجمعة، عن انتهاك طائرة عسكرية أمريكية لأجواء البلاد في المنطقة على الحدود مع كولومبيا.

وقالت القوات المسلحة الفنزويلية في بيان، إن طائرة من طراز «سي 17» تابعة للقوات المسلحة الأمريكية دخلت الأجواء الفنزويلية لمدة 3 دقائق في «جبال بيريخا» بولاية زوليا بغرب فنزويلا.

ووصفت فنزويلا، الحادث بأنه استفزاز سافر، مضيفة أن القوات الأمريكية تقوم بالاستطلاع في أجواء فنزويلا، وأكدت القوات المسلحة الفنزويلية، أن القوات لا تستبعد أعمالا عدائية محتملة تنتهك سيادة ووحدة أراضي البلاد.

مسؤول أمريكي: واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد مبيعات النفط الإيراني إلى الصين

وفي سياق آخر، قال مسؤول أمريكي، إن واشنطن تدرس اتخاذ إجراءات ضد مبيعات النفط الإيراني إلى الصين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.