تقارير: واشنطن تراقب سفينتين إيرانيتين قد تكون وجهتهما فنزويلا

قالت وسائل إعلام أمريكية، اليوم، إن واشنطن تراقب سفينتين حربيتين إيرانيتين يعتقد أنهما متجهتان إلى فنزويلا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، عن 3 أشخاص مطلعين، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن «فرقاطة إيرانية وناقلة نفط سابقة تم تحويلها إلى قاعدة انطلاق أمامية عائمة (سفينة مكران)، تتجهان جنوبا على طول الساحل الشرقي لإفريقيا».

وأضاف الأشخاص المطلعون، أن «المسؤولين الأمريكيين لا يعرفون على وجه اليقين وجهة السفن الإيرانية، لكنهم يعتقدون أنها قد تتجه في النهاية إلى فنزويلا».

وأوضحوا أن السبب وراء إرسال إيران للسفن في اتجاه نصف الكرة الغربي لا يزال لغزا، وكذلك حمولتها.

وأشار مصادر، إلى أن مسؤولين كبارا في حكومة الرئيس الفنزوريلي نيكولاس مادورو في «كاراكاس» نصحوه بعدم الترحيب بالسفن الحربية الإيرانية لأنه سيكون خطأً، لكن ليس من الواضح ما إذا كان مادورو قد استجاب لهذا التحذير.

«بوليتيكو»: وجود السفن الحربية الإيرانية باتجاه فنزويلا سيمثل تحديا لسلطة واشنطن في المنطقة

وأضافت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، أن وجود السفن الحربية الإيرانية باتجاه فنزويلا سيمثل تحديا لسلطة واشنطن في المنطقة، ومن المرجح أن يؤجج الجدل في واشنطن حول قرار الرئيس الامريكي جو بايدن بإعادة فتح المفاوضات مع طهران.

و«سفينة مكران» هي سفينة تجارية مطورة، تم تحويلها خلال 6 أشهر إلى سفينة عسكرية لدعم الأساطيل القتالية التابعة للبحرية الإيرانية في المياه الدولية والإقليمية، وهي مسؤولة بشكل خاص عن شمال المحيط الهندي ومضيق باب المندب والبحر الأحمر.

دعوة أوروبية لـ واشنطن إلى إقرار بيان مشترك للبرد بشكل حاسم على السلوك السلبي من قبل روسيا

وفي سياق آخر، قالت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، إن «الاتحاد الأوروبي»، دعا الولايات المتحدة إلى إقرار بيان مشترك يعلن فيه الطرفان أنهما سيردان بشكل حاسم على السلوك السلبي والإجراءات العدائية من قبل روسيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت الوكالة أن بروكسل وجهت إلى واشنطن مشروع بيان مشترك يقترح إقراره بعد القمة «الأمريكية الأوروبية» بـ بروكسل في 15 يونيو المقبل، قبل يوم من اللقاء المرتقب بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي، جو بايدن.

وقالت الوثيقة: «إننا موحدون في نهجنا المبدئي تجاه روسيا وسنرد بشكل حاسم على نموذجها المستمر للسلوك السلبي والإجراءات العدائية».

ومن المتوقع أن يعلن الجانبان في البيان رفضهما لما يوصف بقمع روسيا للمجتمع المدني والمعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، فيما نص مشروع البيان على تأكيد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعاونهما في مجال مواجهة الصين.