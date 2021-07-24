لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة لمنزل العتامنة المنهار بأسيوط

شكلت رئاسة حى غرب أسيوط، لجنة من الإدارة الهندسية لفحص المنازل المجاورة للمنزل المنهار بدرب العتامنة دائرة الحى، وإعداد التقرير اللازم لعرضه على محافظ أسيوط، وذلك بعد قرار إخلاء عدد من المنازل المجاورة للمنزل المنهار والمكون من ثلاثة أدوار عبارة عن أرضي ودورين علويين، دون وقوع إصابات.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي يفيد بانهيار أحد المنازل بمنطقة درب الغنامة بحى غرب أسيوط دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث القسم والإسعاف والحماية المدنية وبالمعاينة والفحص تبين انهيار منزل مكون من ثلاثة أدوار عبارة عن أرضي ودورين علويين.

كما انتقل إلى مكان البلاغ المهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، والسكرتير العام، ومحمد بشير رئيس الحي والحماية المدنية، وجرى إخلاء المنازل المجاورة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفى سياق متصل تم تشكيل لجنة هندسية لفحص المنازل المجاورة للتأكد من سلامتها وتقديم تقرير يفيد ذلك.

وجرى تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

يشار إلى تعدد حوادث انهيار المنازل بحى غرب أسيوط، خاصة درب العتامنة ومنطقة المجاهدين وغرب البلد، وذلك بسبب الحفر والتنقيب عن الٱثار.