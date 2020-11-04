استطلاع: 70% من المسلمين صوتوا لـ "بايدن"

أدلى الناخبون المسلمون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة الأمريكية "بأرقام قياسية"، وكشف استطلاع لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أن نحو 70% منهم دعموا المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكشف الاستطلاع أيضا، أن الدعم للرئيس الجمهوري دونالد ترامب يبدو وكأنه ينمو بين الناخبين المسلمين، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وبين أن الاستطلاع شمل 844 أسرة من الناخبين المسلمين المسجلين، حيث قال 84% من الذين يحق لهم الانتخاب إنهم صوتوا في انتخابات 2020.

وقال 5% من المستجيبين إنهم لم يصوتوا، بينما 11% رفضوا الإجابة على السؤال.

ومن بين الذين أدلوا بأصواتهم، قال 69% إنهم صوتوا لصالح بايدن، بينما قال 17% إنهم صوتوا لترامب.

كما تشير النتيجة الأخيرة إلى زيادة بنسبة 4% في الدعم لترامب مقارنة بانتخابات 2016، عندما حصل الرئيس الجمهوري على 13% من أصوات المسلمين، وفقا للمجلس.

وفي بيان شكر فيه الناخبين المسلمين على الإدلاء بأصواتهم، قال المدير التنفيذي الوطني لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، نهاد عوض، إن أكثر من مليون ناخب أمريكي مسلم صوتوا في الدورة الانتخابية.

وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55% من الأصوات.

وإجمالا، حصد بايدن حتى الساعة، حسب الأرقام المنشورة على موقع "فوكس نيوز"، أصوات 238 من أصل الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي، مقابل 213 صوتا لدى ترامب.

وبناء على هذه الأرقام، سيبلغ عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها في المجمع الانتخابي، 270 صوتا، في حال تحقيقه فوزا في ويسكونسن ونيفادا وميشيجان، ما سيعني انتصاره في الانتخابات.

وأغلقت صناديق الاقتراع في عدد من الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية ومنافسه الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن.