الصين تسجل 13 حالة إصابة جديدة بـكورونا محلية العدوى

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم، تسجيل البر الرئيسي، 13 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بما فيها 12 حالة في مقاطعة جيانجسو، إحدى المقاطعات الداخلية في الصين، تقع على واجهة بحر الصين الشرقية، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان الواقعة جنوب غربي البلاد.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية في تقرير يومي، إنه تم الإبلاغ عن 22 حالة وافدة جديدة، موضحة أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل 5 حالات في كل من قوانجدونج ويوننان، و4 حالات في فوجيان، و3 في سيتشوان، وحالتين في شنجهاي، وحالة واحدة في كل من تيانجين وخنان وهوبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

لجنة صينية تعلن عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس في البر الرئيسي

وأشارت اللجنة الصينية، إلى أنه لم يتم تسجيل حالات جديدة مشتبه بها وأي حالات وفاة جديدة متعلقة بالفيروس في البر الرئيسي، أمس الجمعة.

من جانبها، أرسلت آلية الوقاية والسيطرة المشتركة التابعة لمجلس الدولة لمكافحة كورونا، فريق عمل إلى نانجينج عاصمة مقاطعة جيانجسو الواقعة في شرقي الصين، لتقديم توجيهات بشأن الاستجابة للفيروس، وفقا للمعلومات الواردة من لجنة الصحة الوطنية.

وأوضحت السلطات الصحية المحلية، أمس الجمعة، أن نانجينج، سجلت أمس الأول الخميس، 12 إصابة محلية العدوى و6 حالات بدون أعراض.

وسيساعد الفريق في الجهود المحلية لمكافحة الفيروس، بما في ذلك العلاج الطبي والتحقيق الوبائي وإدارة الاتصالات الوثيقة والوقاية والسيطرة على مستوى المجتمعات السكنية.

بدورها، قالت السلطات الصينية، إن بكين يحدوها الأمل في أن تتمسك منظمة «الصحة العالمية» بروح العلم والمهنية والموضوعية وأن تعمل مع المجتمع الدولي من أجل الحفاظ بشكل مشترك على النزاهة العلمية لدراسة منشأ فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ومواجهة رياح التسييس المعاكسة وحماية المناخ السليم للتعاون العالمي لمكافحة الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، امس الجمعة، «تشاو لي جيان»، إن بلاده أولت دوما اهتماما كبيرا لقضية تتبع منشأ الفيروس وستواصل دفع بحوثها الخاصة بتتع المنشأ.

وأضاف «جيان»، خلال إفادة صحفية يومية، تعليقا على سؤال بشأن تقديم منظمة الصحة في 16 يوليو الجاري إحاطة للدول الأعضاء بشأن الخطوات التي سيتم اتخاذها في المرحلة الثانية من دراسة تتبع منشأ الفيروس، أنه في الوقت ذاته، وبوصفها إحدى أولى الدول في التعاون مع منظمة الصحة العالمية بشأن بحوث تتبع منشأ الفيروس، فإن الصين ستواصل المشاركة بنشاط في المرحلة التالية للتعاون بشأن تتبع منشأ ذلك المرض.

واقترحت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، إطلاق مرحلة ثانية من الدراسات في الصين حول منشأ «كورونا»، ما يشمل معاينة المختبرات والأسواق في «ووهان» وسط الصين، وطالبت المنظمة، السلطات الصينية بالتحلي بالشفافية، بينما اعلنت السلطات الصينية، رفضها لمقترح المنظمة.