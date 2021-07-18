حملات نظافة وتطهير وتوفير الأكسجين للمستشفيات بكفر الشيخ

‏شهد عدد من مدن وقرى مراكز كفر الشيخ، حملات نظافة وتجميل وأعمال رصف، ورش وتطهير وتسليك خطوط الصرف، وتوفير أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات وتعبئة التانكات، حرصا على سلامة المرضى، كما شهدت القرى أعمال تبطين الترع، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.‏ ‏

‏وأشرف شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، فضلاً عن أعمال الرش والتطهير، وتسليك خطوط خفض المنسوب بالمدينة، وقرى القن، والبلاصي، والورق، ودمرو، والروضة، وبرية لاصيفر.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع الناتج اليومي من القمامة والمخلفات أولاً بأول بالطرق الرئيسية والفرعية، بالمدينة والقرى، كما تابع رئيس مركز ومدينة دسوق، رفع كفاءة الإنارة العامة، وصيانة وإنارة منطقة فم الصعيدي، وشارع مسجد أسامة بالكشلة، وخلف سور الزراعة، وشد سلك أمام أبراج النيل، ونقل عامود كهرباء.

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بمجزري الحامول، وأبو سكين، وتوفير الخدمات بهم وذبح الأضاحي، وتفقد مستشفى الحامول المركزي، مع التأكيد على تواجد الأطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوفير أسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية والحضان وقسم الحجر الصحي، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة، وأشرف على أعمال رصف طريق المجاز الشرقي الحلمية، ووضع طبقة الأساس طبقا للمواصفات الهندسية لأعمال الرصف.

وأشرفَ اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على استمرار رفع كفاءة مستوى النظافة والتجميل والتنسيق الحضاري بالمدينة والقرى، فضلاً عن رفع تراكمات القمامة من المتولد اليومي المخلفات بالشوارع الرئيسية والفرعية، والمنشآت العامة والخاصة، ومحيط المدارس، ودور العبادة، بقرى الربع، والشيخ مبارك، والساحل القبلي.

وتابع فادي شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة العامة ورفع المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة، وقرية الحرية، وتفقد أعمال التبطين بترع شباس عمير، وذلك للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.