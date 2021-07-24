احذروها.. «الحداد»: العالم يشهد موجة رابعة من كورونا ارتدادية وعنيفة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن الموجة الثالثة من جائحة فيروس كورونا تنخفض بشكل سريع، لذا قلت أعداد مصابي ووفيات الفيروس خلال الفترة الماضية، مضيفًا «عدد حالات الإصابات بيقل على المستوى الرسمي وعلى مستوى العيادات الخاصة والمستشفيات».

وأضاف «الحداد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «8 الصبح»، الذي تقدمه الإعلامية داليا أشرف، والمذاع على فضائية «DMC»، أن عددًا كبيرًا من دول العالم تشهد موجة رابعة من الفيروس وصفها البعض بـ«العنيفة»، ويتأثر بها خلال الوقت الراهن عدة دول مثل تونس وليبيا والأردن، متابعًا: «الأعداد بتزيد لمتحور جديد، وموجه عنيفة جدا في وفيتها وإصابتها، وهي موجه ارتدادية عنيفة لازم نحذر منها».

وأوضح رئيس قسم الحساسية والمناعة، أنه يجب على كافة المواطنين عدم الاطمئنان جراء قله أعداد مصابي الفيروس، ناصحا بضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها منع الإصابة فيما بين المواطنين، مضيفًا: «التطعيمات مهمة جدا، وهي اللي حمت الدول اللي عانت من إصابات كبيرة من الفيروس، وتحمي من المضاعفات المرضية».

وأكد أن الموجة الرابعة تختلف باختلاف الدول، حيث أنه في بريطانيا فالموجة شديدة في إصابتها للمواطنين وليست شديدة في وفياتها، ولكن في تونس فظهرت الموجة شديدة في إصاباتها ووفياتها، «التطعيم يحمي من المضعفات الخطيرة أيا كان قوة الفيروس أو شدته وقوته، واللقاح حمي البريطانيين من المضاعفات الخطيرة».

وتابع: «لقاح جونسون أند جونسون، يتم أخذه عبر جرعة واحده واعترفت به منظمة الصحة العالمية ولا يستمر تأثيره لأكثر من عام، واللقاح الروسي أيضا يعطي أجسامًا مضادة ولا تستمر أكثر من عام ويعطي لمرة واحده فقط».